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لعنة كورونا تطارد عبدالرحمن أبو زهرة.. ونجله يصرِّح "حالته غير مستقلة"

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:45
عبدالرحمن أبو زهرة
عبدالرحمن أبو زهرة

ما تزال كورونا كلعنة تطارد الجميع، فها هو الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبو زهرة يعاني من مضاعفات الفيروس ويتلقى علاجه في المشفى.

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وصرَّح نجل الفنان القدير، أحمد أبو زهرة، أن والده ما يزال في مستشفى العزل لتلقي العلاج المناسب، كما نقل لوحدة العناية المركزة إثر مضاعفات كورونا فقد عانى من ارتفاع في درجات الحرارة وسعال وصعوبة في التنفس.

وخلال لقاء له مع "المصري اليوم، كشف أحمد أبو زهرة عن حالة والده غير المطمئنة، وقال: "والدي متواجد حاليا في العناية المركزة تحت العلاج، ومازالت الحالة الصحية غير مستقرة، وبها بعض المشاكل، ويحصل على جرعات مكثفة من العلاج تجعله دائما نائما".

عبدالرحمن أبو زهرة

وأضاف: "لا أستطيع التواصل معه بسبب نومه بشكل مستمر، وجاء تشخيص الفريق الطبي المشرف على علاجه غير مطمئن الليلة".

من جهة أخرى، نشر أحمد رسالة مؤثرة لوالده عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مُرفقة بصورة تجمعهما، وكتب: "يارب ترجع تاني ونقضي أوقات حلوة مع بعض زي ما كنا دايما ربنا يشفيك".

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والجدير بالذكر أن آخر ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة كان كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي".

 

 

كلمات دالة:عبدالرحمن أبو زهرةأحمد أبو زهرةكوروناالعناية المركزةنجومفن

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