عبدالله بالخير: طفولة متمردة ومزيج بين الغربي والشرقي



أطلَّ الفنان الإماراتي عبدالله بالخير ضيفًا في برنامج ABtalks مع الإعلامي الكويتي أنس بوخش، مُطرقًا للحديث عن حياته العائلية والمهنية، وما تعرَّض له من انتقاد منذ طفولته.

أوضح عبدالله بالخير أنه يمتلك شخصية متمردة لا تحب التقييد والتوجيه المستمر الذي يملي عليه ما يتوجب عليه فعله أم لا، مؤكدًا أنه يحب التجديد ويعشق الأزياء وآخر صيحات الموضة العالمية؛ ما عرضه للانتقاد المستمر والفتنة من أشقائه.

وأوضح بالخير أن أسلوبه بالمزج بين الستايل الغربي والشرقي، جاء بسبب رفض الشيخة الصنعاء تقليده للغرب والأزياء الغربية التي تأتي بسلاسل، حيث كانت تقوم بتمزيقها وتقطيعها كعقاب له، ثم تمنحه رزمة من النقود ليبتاع أزياء أخرى؛ لذلك قرر إيجاد عنصر متوازن بما يحبه وما يطلب منه.

وقال خلال اللقاء: "كنت أحب الموضة الأمريكي والبناطيل الشارلستون، وأذكر الشيخة صنعاء رحمة الله عليها، كانت تاخد الملابس دي وتقطعهم، اللي فيها سلاسل وما شابه".

وحول ما إذا كان يشعر بالاكتئاب، لفت بالخير إلى أنه لم يصب بالاكتئاب بالمطلق، فهو دائمًا ما يفعل الأمور التي يحبها ويثق فيها، وفي حال خيَّبت التصرفات ظنونه يمنع نفسه عن الحزن والندم بسبب قناعته العميقة أنه اجتهد في كل تصرفاته.

وحين شعوره بمشاعر غير جيدة، يلتفت ناحية القراءة أو نشاطات أخرى لإشغال تفكيره.

وأكَّد بالخير أن شعور السعادة التي ترافقه ناتج عن دفعه نفسه ناحية ذلك الشعور، فهو يشكر الله على هذه النعمة على الدوام.



