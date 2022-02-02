عبدالمنعم عمايري وقع في حب معلمته..وابنته المراهقة تعيش أول قصة حب لها

استضافت الفنانة المصرية يسرى ضيفها الأول في برنامجها الجديد "كلام في الحب" الذي يعرض على قناة MBC، وكان ضيف حلقتها الفنان السوري عبدالمنعم عمايري الذي كشف تفاصيل مختلفة عن قصص حب عاشها في فترة مراهقته.

عبد المنعم عمايري يكشف تفاصيل أول قصة حب في حياته

كشف عبد المنعم عمايري أن أول مشاعر حب عاشها كانت موجَّهة لمعلمته في الصف السادس، حبًا بريئًا وطفوليًا للغاية وفطري؛ فلم يكن يستطيع التفكير في أي شيء أو دراسته حتى أنه ما يزال يذكر رائحة عطرها.

وحينما سألته يسرى إذا ما الفتيات اللواتي أحبهن كن يشبهن معلمته، جاء جوابه بالنفي لكنه أوضح أنه كان يبحث دائمًا عت فتاة تشبهها بأسلوب تدريسها وكلامها.

وأشار أن أول حب حقيقي عاشته كان في فترة المراهقة حينما اعترف لفتاة بحبه لها قم هرب من شدة خوفه من رد فعلها، إضافة إلى أنه كان شخصًا خجولًًا للغاية.

وأوضح عمايري أن كل حب يعتبر حبًا أول، وقال: "كل حب جديد يمحو قديم".

عبدالمنعم عمايري ووقوع ابنته بالحب

أشار عبدالمنعم أنه يرى الحب الأول في عيون ابنته المراهقة مستدلًا بعينيها اللتين تلمعان عاطفة، وأوضح أنه لا يرى في ذلك أي مشكلة لكن هناك بعض الضوابط التي لا بد منها، فهو لا يريد أن يحرم ابنته من عيش تجربة الحب الأول البريء.

وسألت يسرى الفنان حول إذا ما كان سينصح ابنته بعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها هو وزوجته أمل عرفة، ليجيبها أنه يفضل منجها حرية التجربة.

عبدالمنعم عمايري والحب في السينما

أشار عبدالمنعم أن الكثيرين يعتقدون أن الحب الذي نراه في الأفلام حلمًا ولا وجود له في أرض الواقع، إلَّا أن الحقيقة عكس ذلك، إلَّا أن حب السينمات يختلف عن الواقع بأنه يصور الحب المثالي ويزيد من جرعة العاطفة بشكل مبالغ فيه أحيانًا.