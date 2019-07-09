عبد الرازق تثير الجدل في عيد ميلادها واتهامات (السكر) تطالها!

أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جدلا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة في حالة غير طبيعية بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت عبدالرازق صورة لها وهي ترتدي ملابس النوم ووضعت يديها على خدها وبدت كأنها تفتح عينيها بصعوبة، وهنأت نفسها بيوم مولدها قائلة: (عيد ميلاد سعيد ليه).

طريقة احتفال الفنانة المصرية بعيد ميلادها أثارت الجدل، كما أثارت الشكوك كونها بدت بحسب متابعين في حالة غير طبيعية.

واتهم بعض النشطاء الفنانة بالظهور وهي بحالة (سكر) بينما أبدى آخرون انزعاجهم من الصورة، وشكك آخرون بأن تكون عبدالرازق هي من نشرت هذه الصورة بذريعة أن يكون حسابها قد تم اختراقه، حسب موقع دنيا الوطن.