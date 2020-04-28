عبد المحسن النمر يرد على منتقدي مسلسل أم هارون: "ناس مريضة بالوهم التآمري!"

لا زال الجدل مستمرًا حتى الآن حول المسلسل الخليجي "أم هارون" للفنانة حياة الفهد، والذي يسلط الضوء على حياة اليهود في أربعينيات القرن الماضي أثناء تواجدهم في دول الخليج، وهو ما اعتبره الجمهور بأنه عمل يدعو للتطبيع والغزو الفكري للعرب والمسلمين.

وبهذا الصدد، قرر أحد الفنانين المشاركين في العمل وهو الفنان السعودي عبد المحسن النمر، أن يرد على منتقدي المسلسل من خلال مداخلة هاتفية مع سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، وأوضح في البداية أن الجمهور شن حملة هجوم على المسلسل قبل عرضه حتى وقبل أن يضطلع على مضمونه الذي سيقدمه خلال الحلقات.

وتابع النمر خلال مداخلته: "استغرب الحكم على عمل قبل أن يعرض، ولما عرض العمل كان واضح التوجه والمضمون، لكن يبدو لي أن هناك إصرار من البعض على أفكار يحبون سماعها بغض النظر عن الموجود".

وأضاف: "الهدف الأساسي من هذا العمل هو أننا نتكلم عن أمر أساسي في الدين وهو التسامح مع الجميع، إلى جانب أن هناك زوايا مجهولة في تاريخنا حاولنا أن نسلط عليها الضوء من خلال عمل درامي بدون التعرض لقضايا سياسية أو توجهات بعيدة عن واقعنا".

وفيما يخص الأسباب التي دفعته للمشاركة في المسلسل: "اللي طمني في العمل من أول ما بديته، أن العمل جاء من سيدة مثل حياة الفهد إنسانة لها انتماءاتها ولها تاريخها وتعرف ما تخوض فيه، الأهم من ذلك أن قناة إم بي سي هي قناة لديها توجهات واضحة بغض النظر عن المشككين هي منبر عربي مهم وصوته واضح".

وعن ما إذا كانت هناك حملة ممنهجة ضد مسلسل "أم هارون"، قال عبد المحسن النمر: " هي ليست ممنهجة، لكن هناك ناس مريضة بالوهم التآمري والشك المرضي حتى تجاه نفسها،وهناك رواسب إن شاء الله نتخلص منها، العمل واضح هو عمل إبداعي".

واختتم حديثه مؤكدًا: "احنا مفرقين تمامًا ما بين اليهود والصهاينة، وكل العاملين على هذا العمل هم عرب ولهم انتماءاتهم الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية".

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