مخرج مصري شهير يطالب ياسمين صبري باعتزال التمثيل!

فاجأ المخرج المصري مجدي الهواري الجميع خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تعليقه على أداء الفنانة ياسمين صبري والبطولة المطلقة لها في مسلسلها "فرصة تانية" الذي يخوض حاليًا غمار مسلسلات شهر رمضان لعام 2020.

وبطريقة غير مباشرة، حاول المخرج المصري الشهير مجدي الهواري أن يبعث برسالة لياسمين صبري ونصيحة لها بأن تبتعد عن مجال التمثيل، وذلك من خلال مشاركته مقطع فيديو على فيسبوك لمقابلة قديمة لياسمين صبري والذي صرحت فيه وقتها أن النجم الراحل محمود عبد العزيز طلب منها عندما رآها أول مرة أن تعتزل التمثيل، ليعلق الهواري قائلًا: "وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل".

ويعرض لياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" والذي يعد ثاني بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف محمد سيد بشير ومن إنتاج سينرجي “تامر مرسي” ويشارك في البطولة أيتن عامر، أحمد مجدي، هبه مجدي، دياب نهال عنبر وغيرهم.

على صعيد آخر، تصدرت ياسمين صبري يوم أمس ترند غوغل في السعودية وفي العديد من الدول الأخرى، وذلك بعد أن حلت ضيفة في مقلب "رامز مجنون رسمي".

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