عرض أزياء "إي إم بي إم"!
عرض أزياء "إي إم بي إم"!
تطلق "إي إم بي إم" للثنائي أنكور وبرياتنكا مودي أحدث مجموعاتها باسم "نور" مع "نميش" في 8 مارس. يتميز هذا التصميم الجديد من الملابس الغربية المستوحاة من الطراز الشرقي بمجموعة من الأزياء الكلاسيكية ولكنها في الوقت نفسه تتبع أحدث صيحات الموضة، والتي تتضمن ألوان الباستيل والألوان الترابية.
تُعدّ مجموعة "نور" دراسة فنية للشكل والظل المستوحى من الدفء والإضاءة. تشتهر علامة "إي إم بي إم" في الهند بين مشاهير بوليوود مثل شيلبا شيتي، ونيها دوبيا، وشرادا كابور، وغيرهنّ الكثير.
|التاريخ
|08 مارس 2019
|الفئة
|نمط حياة , تجارب
|الموقع
|فندق شانغريلا
|رسم الدخول
|الفعالية مجانية
|الدخول
|11 صباحاً - 8 مساءً
|الموقع الإلكتروني
|https://www.instagram.com/p/BugjwiGHriv/
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