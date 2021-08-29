عروس الرياض النسخة الخليجية من عروس بيروت.. هذه تفاصيله

بعد النجاح الذي حققه المسلسل العربي "عروس بيروت" وهو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول" تم البدء مؤخرًا بنسخة خليجية من العمل ستحمل اسم عروس السعودية.

وبحسب المتداول فإن المسلسل سيكون من بطولة الفنان السعودي الشاب محمد الشهراني، كما ستسند البطولة النسائية لنجمة السوشال ميديا شادن القحطاني في أول تجربة لها بالتمثيل.

وبهذا الخصوص غرد المشرف العام على المسلسل محسن الشهري ناشرًا فيديو من كواليس التصوير وارفقه بتعليق قال فيه: "العمل لا يشبه غيره من الاعمال ..وهناك مفاجئات. على كل الأصعدة اتكلم لكم وانا المشرف العام للمسلسل واعني ما اقوله ...وارجو ان اصل الى احترام ذائقه عين المشاهد الكريم".

عروس الرياض والكشف عن تفاصيل خاصة بالعمل

وكشف محسن الشهري أن المسلسل سيراعي جميع العادات والتقاليد العربية والخليجية بشكل خاص، مؤكدًا أن أحداثه لا تشبه النسخة الأصلية من المسلسل والتي احتوت بعض المحاذير التي لا يمكن تناولها في الدراما الخليجية مؤكدًا أن التشابه في الاسم فقط.

كما أكد محسن الشهري أن المسلسل سيكون بطولة جماعية، واعدًا الجمهور بعمل متكامل سينال إعجابهم.

عروس بيروت النسخة العربية من العمل

وعلى صعيد متصل يجري حاليًا تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" وهو النسخة العربية من مسلسل عروس اسطنبول، وذلك استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والثاني من العمل.

قصة مسلسل عروس بيروت

ويروي مسلسل عروس بيروت قصة ثريا الفتاة البسيطة والتي يقع في حبها فارس الضاهر أحد شباب عائلة الضاهر الثرية، ويعرفها على والدته الست ليلى الضاهر الا ان الاخيرة ترفض هذا الحب.

لكن فارس الضاهر لا يكترث لراي والدته ليتزوج ثريا دون موافقتها ويدخلها قصر العائلة لتبدأ بعدها الأحداث والمشاكل العديدة في العمل.

أبطال مسلسل عروس بيروت

وشارك في المسلسل نخبة من النجوم العربي أبرزهم الفنان التونسي فارس الضاهر، الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، جاد ابو علي، ورفيق علي أحمد، ومن سوريا مرام علي، محمد الأحمد، ضحى الدبس، فارس ياغي، أيمن عبدالسلام والمسلسل من إخراج التركي فكرت قاضي وتم تصوير بعض مشاهده في تركيا