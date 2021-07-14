ظافر عابدين يكشف عن مفاجأة لجمهوره بشأن مسلسل (عروس بيروت)

أعلن النجم ظافر العابدين خبرا سارا لجمهوره بعد تأكيده على وجود جزء ثالث من مسلسل (عروس بيروت).

وقال ظافر العابدين خلال لقاء مع برنامج (Mbc Trending ) إنه يشكر الجمهور على دعمه وحبه للمسلسل وأبطاله، مما ساعد على قرار استكمال المسلسل في جزء ثالث، يبدأ تصويره في أغسطس/آب المقبل.كاشفا عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة مع الإشارة الى ان أحداث الجزء الثالث ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: (من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت).

بدورها تحدثت الفنانة تقلا شمعون وكشفت عن تغييرات كثيرة في الجزء الثالث مؤكدة أن شخصية (ليلى الضاهر) مستمرة وأن الظلم الذي تعرضت له أسرتها لن يدوم وليس نهاية الحكاية التي ارتبط بها الجمهور.

وكشفت أن هناك شخصيات كثيرة ستشارك في الجزء الثالث، وهي شخصيات من ماضي (ليلى الضاهر).

ومسلسل (عروس بيروت) من بطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وقد لاقي الجزء الأول والثاني نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو نسخة معربة من ‏المسلسل التركي (عروس اسطنبول).