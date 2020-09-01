عطل فني يفسد حفل عمرو دياب على (أنغامي) و الجمهور مستاء

تعرض النجم المصري عمرو دياب وتطبيق (أنغامي) للكثير من الانتقادات بسبب فشل أول حفل مباشر، والذي كان من المقرر بثه عبر تطبيقي (أنغامي) و(فودافون).

وتعرض موقع (أنغامي) لخلل فني مفاجئ في سيرفرات التطبيق بعد الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل وذلك بعد دقائق من انطلاق العرض.

ولاحقا، قدم التطبيق اعتذاره إلى المشتركين في تغريدة قال فيها: (نعتذر عن تأخير حفلة عمرو دياب نظراً لبعض المشاكل التقنيّة… نرجو منكم الانتظار قليلًا).

و دشن أصحاب تذاكر الحفل حملة هجوم واسعة عبروا فيها عن استيائهم، بعدما تعطلت جميع السيرفرات، واستغرق إصلاحها ما يزيد على الربع ساعة، وطالبوا بثمن التذكرة.