علا غانم تتصدر الترند...بخبر وفاتها!

البوابة-تصدرت النجمة علا غانم مؤخرًا المشهد بعد تداول العديد من الأخبار حول وفاتها إثر توّقف عضلة القلب بشكل مفاجىء، الأمر الذى جعلها تحتل محركات بحث (جوجل)، و تسبب بحالة صدمة و حزن لجمهورها.

إلا أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى الأمر مؤكدا أن الفنانة علا غانم بصحّة جيّدة، و أن كل ما أثير في الساعات الماضية، اشاعة لم يُعرف مصدرها حتى الآن وهي مستمّرة بتصوير أعمالها الفنيّة. بدورها خرجت النجمة علا غانم عن صمتها و صرحت قائلة: ( أنا بخير و أتمتع بصحة جيدة، ومستاءة من تلك الأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة، ونشر أخبار عن وفاتي شائعة سخيفة، ولا أعلم أين مصدرها، ويرجى الدقة في نشرها).

على صعيد العمل، تستعد علا غانم لفيلم سينمائي جديد بعنوان (أولاد حريم كريم)، وهو الجزء الثاني من فيلم (حريم كريم) ويشاركها البطولة كل من الفنان مصطفى قمر، بشرى، هاني سرحان، تيام مصطفى قمر وغيرهم.