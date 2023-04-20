المحكمة تقول كلمتها في خلع علا غانم من زوجها

البوابة-قررت محكمة الأسرة بقصر النيل في مصر قبول دعوى الخُلع المقامة من الفنانة المصرية علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت المحكمة دعوى زوجها في حق أو ممتلكات.

هذا و كشفت التحقيقات والتحريات أن علا غانم رفضت التصالح مع زوجها واتهمته بأنه استعان بخارجين على القانون (نحو 20 رجلًا وامرأة)، للتعدي عليها ووالدتها المُسنة والعاملين لديها داخل مسكنهما بمنطقة المريوطية، و التسبب لها بأضرار جسدية بالغة.

من جانبه الآخر صرح محسن حسن محامي زوج الفنانة عبد العزيز لبيب بأنه بعد قبول دعوى الخلع ، سيتم رفع دعوي مدنية لاسترداد قيمة الشبكة ومقدم الصداق والمهر .

وأكد المحامي محسن حسن على أن قيمة مقدم الصداق تبلغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الشبكة التي تبلغ قيمتها 193 ألف دولار .