علا غانم تتصدر محركات البحث بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار

البوابة-تصدرت الفنانة علا غانم منصات التواصل الاجتماعي و محركات البحث، بعد تداول صورها الجديدة التي تفاعل معها الجمهور، حيث استقبل رواد السوشيال ميديا إطلالة نجمتهم المفضلة بالكثير من الحفاوة والإعجاب و الكثير من التعليقات، خاصة أن الصور كشفت عن جمال الفنانة التي ظهرت بلوك مثير ومكياج جريء وتسريحة شعر زادتها جمالاً و جاذبية.

يشار الى أن الفنانة تشارك في بطولة فيلم (أولاد حريم كريم) بجزئه الثاني و هو من بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، و من تأليف زينب عزيز و إخراج علي إدريس و غيرهم.