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علا غانم تتصدر محركات البحث بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 04 آب / أغسطس 2023 - 03:39
علا غانم
علا غانم

البوابة-تصدرت الفنانة علا غانم  منصات التواصل الاجتماعي و محركات البحث، بعد تداول صورها الجديدة التي تفاعل معها الجمهور، حيث استقبل رواد السوشيال ميديا إطلالة نجمتهم المفضلة بالكثير من الحفاوة والإعجاب و الكثير من التعليقات، خاصة أن الصور كشفت عن جمال الفنانة التي ظهرت  بلوك مثير ومكياج جريء وتسريحة شعر زادتها جمالاً و جاذبية.

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علا غانم

يشار الى أن الفنانة تشارك في بطولة فيلم (أولاد حريم كريم) بجزئه الثاني و هو من بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، و من تأليف زينب عزيز و إخراج علي إدريس و غيرهم.

علا غانم

كلمات دالة:علا غانم

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