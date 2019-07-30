على خطى إليسا: هيفاء وهبي تلغي متابعة نوال الزغبي على (تويتر)

يبدو ان الخلافات بين الفنانة نوال الزغبي والفنانة اليسا، لن تنتهي وازداد الطين بلة بقيام هيفاء وهبي بحذف نوال من حسابها بموقع التدوين الاجتماعي (تويتر)، لتسير على خطى إليسا التي كانت أول من أقدم على تلك الخطوة.

وعلقت نوال الزغبي، على الأمر وهي في حالة توتر لبرنامج( عرب وود) قائلة : (لا اريد التحدث عن الموضوع ولا بيهمني) ، وذلك خلال كواليس حفلها الأخير في لبنان، حسب موقع في الفن.

وخلاف اليسا ونوال الزغبي معروف لدي الجميع ، فسببه هو الصراع على لقب نجمة (روتانا) الاولى بعد انضمام النجمة الذهبية للشركة السعودية.

ويظل الخلاف بين هيفاء وهبي ونوال الزغبي مجهولا، ولم تدل النجمتان باي تصريحات حول هذا الامر.