على طريقة أميرات ديزني.. أحلام تقيم عيد ميلاد ضخم لابنتها ومجوهراتها حديث السوشيال ميديا!

احتفلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلاد ابنتها لولوة التي أتمَّت عامها الـ11، وكالعادة لا تقبل أحلام بأقل من احتفالٍ فاخرٍ تستعرض فيه ما لذَّ وطاب من الأطايب، والديكورات الفخمة، والإطلالات الأنيقة، والاكسسوارات باهظة الثمن.

شاركت أحلام متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور تنقلت خلالهم بين تجهيزات الحفل الضخم الذي انطوى فكرته حول أميرات ديزني، وعلَّقت معايدة ابنتها: "كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركه والصلاح وجعلني اشوفك في اعلا المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي".



وتضمن الاحتفال قوالب كعك عيد الميلاد المؤلفة من طوابق متعددة، مجسمات على كل أميرات ديزني، مجموعات ضخمة من البالونات، بالإضافة إلى أصناف الحلويات المتنوعة.

وبدت لولوة كأميرة ديزني بإطلالتها الحمراء الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا أحمر نفاش من قماش الساتان والمزيَّن بتطريزات ملونة على شكل ورود، كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة وراء كتفها وزيَّنته بتاج ذهبي.







وقد خطفت لولوة الأنظار بمجوهراتها الثمينة المرصعة بالأحجار الكريمة، حيث نشرت مقطع فيديو مقرَّب لإكسسواراتها.



وتهافت رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مهنئين أحلام بعيد ميلاد ابنتها، فكتب أحدهم: "تبارك الرحمن لاحول ولاقوة الا بالله. العمر كله ان شاء الله كل عام ولولو بخير وصحة وعافية الله يحفظكم لبعض".ش

كما رأى العديديون أن لولوة نسخة مصغرة عن والدتها أحلام، فكتبت إحداهن: "أحلام الصغيرة نسخة منك، الله يحفظها لك يا رب".