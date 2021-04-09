هند البلوشي تفجر مفاجأة حملها من علي يوسف...وطلاقها باطل منه!

فجرت الممثلة الكويتية هند البلوشي مفاجأة جديدة بعد أن كشفت خبر حملها بطفلها الأول من المطرب العراقي علي يوسف.

المفاجأة الصادمة التي أطلقتها هند أكدت أنها كانت السبب في إعلان زواجها رسمياً من علي يوسف وتحدثت أيضاً عن ردة فعله وصدمته عندما وصلته نتيجة الحمل أثناء تواجده في العراق، وأضافت أنها أجهضت الطفل لاحقاً لأن الحمل كان ضعيفاً.

البلوشي إلى حد الآن لم يتم طلاقها من علي يوسف لأنه وبحسب المذهب الشيعي لا يتم الطلاق إلا برضى الطرفين وبوجود الشيخ، مما يعني أنه ما فعله علي منذ يومين خلال بث لايف بترديد "أنتي طالق طالق طالق" ليس شرعياً وباطل تماماً، مما يعني أنه قد تذهب إلى العراق لتنهي الموضوع هناك بشكل نهائي.

هند وجهت تحذير شديد لـ علي في حال أنه سوف سيطلق المزيد من الأكاذيب بحقها سوف تسلم هاتفها وجميع المستندات للجمهور حتى يحكم على الموضوع ويعلم من الذي على خطأ.

يذكر أن الممثلة الكويتية كانت قد كشفت منذ ساعات أن أهل علي يوسف على علم بالزواج لأنهم كانوا متواجدين برفقتهم في تركيا حيث تم عقد القران بحضور الأصدقاء أيضاً من طرفه. بلوشي أيضاً أضافت أنها طلبت الطلاق من علي يوسف بعد أن كشفت خداعه إلا أنه رفض ذلك ووجه لها كلام شديد اللهجة عن طريق محاميه الخاص، وحول موضوع الفيلم أكدت أنها سلمته شركة الإنتاج الخاصة بها ومن هنا ظهر موضوع تصوير فيلم سينمائي يجمعهما.

بالعودة لـ علي يوسف فقد شارك منذ ساعات عدة منشورات وتلعثم أثناء الكلام ليؤكد الزواج الذي تم وانتهى قبل أن تشهر بلوشي الأمر وتحوله إلى قضية رأي عام وسط جدل كبير بين الجمهور العربي.

علي كان أمس قد أطل بفيديو لايف ونفى خبر الزواج وأكد أن الأمر مجرد عمل سينمائي وكان هنالك مشروع إرتباط إلا أنه باء بالفشل. كما أضاف أنه سيقاضي كل من أساء لعائلته ومن بينهم هند وصديقاتها اللواتي سخرن منه خلال بث لايف منذ مدة قريبة، وأكد أنه أيضاً سيحاسب الإعلاميات اللواتي نشرن أخبار كاذبة وغير حقيقية.

للمزيد من قسم الترفيه:

محمد كارتر يوجه رسالة لـ شيماء سيف...والخيانة سبب طلاقهما!

بعد أن أطل بصدر أنثوي بارز.. بدر خلف يشارك صُورة حمله!

سعد الصغير يتصدر المشهد بقبلة على شفاه راقصة وتقبيل قدمها وجواربها.. شاهدوا!