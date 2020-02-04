على كرسي متحرك ..آخر ظهور للفنانة الراحلة نادية لطفي!

كان آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي، أمام عدسات الكاميرات أثناء احتفالها بعيد ميلادها داخل المستشفى مع نخبة من نجوم الفن.

ورحلت الفنانة نادية لطفي عن دنيانا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض وإقامة طويلة في المستشفى

وظهرت نادية لطفي لأخر مرة جالسة على كرسي متحرك وبدا عليها آثار التعب خلال الاحتفال والذي حضره عدد من النجوم على رأسهم الفنانة إلهام شاهين والمخرج مجدي أحمد علي، الذين قاما بنشر مجموعة من الفيديوهات والصور للفنانة الراحلة عبر حساباتهما الشخصية، معربين عن مدي سعادتها الشديدة لرؤيتهما والتي عبرت عنها بالكوارع والممبار.

وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن الفنانة الراحلة فاجأتهم بعمل كوارع ومحشى وممبار ومخللات من صنع يديها ترحيباً بهم، كما نشرت الفنانة إلهام شاهين فيديو لنادية لطفي، أعربت من خلاله عن سعادتها البالغة لجلوسها مع أجمل جميلات السينما المصرية.

ووجهت نادية لطفي رسالة إلى إلهام شاهين، بأنها أعظم ممثلة في تاريخ مصر بعدما أصبحت تمتلك شخصية فنية مستقلة، ناصحة إياها بأن تكون هادئة وألا تظهر عصبية شديدة حينما تتحدث في أمور عامة، وهو ما ردت عليه إلهام شاهين بكونها ستتعلم منها الحكمة قبل إبداء الرأي.

وتمنت نادية لطفي لإلهام شاهين السعادة في عيد ميلادها، وما كان من إلهام شاهين سوى أن تقبل يدها تقديراً للكلمات التي قالتها في حقها.

وأثارت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انقسام البعض بين متعاطف مع نادية لطفي، وهؤلاء رفضوا نشر صور لها وهي بتلك الحالة الصحية، فيما أكد فريق آخر أن وجهها وصوتها لا يحملان نبرة يأس أو تشاؤم من وضعها الصحي بل على العكس، فهي تستحق أن تظل في محفل الأضواء والنجومية كما اعتادت، مهنئين إياها بعيد ميلادها.

نادية لطفي، اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، مواليد 3 يناير عام 1937، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، منها "السمان والخريف، المومياء، منزل العائلة المسمومة، أبي فوق الشجرة، أبدًا.. لن أعود، الخطايا، النظارة السوداء، عدو المرأة، الخائنة، مطلوب أرملة، هارب من الحياة"، وفي التليفزيون قدمت مسلسلًا واحدًا هو "ناس ولاد ناس".

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