الفنانة الكويتية سعاد عبدالله تُفجع بموت أقرب الناس إليها!

خبر مُحزن ومُفجع حل على الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، حيث تلقّت خبر وفاة شقيقها الوحيد سالم عبدالله والذي كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الإعلامية فجر السعيد هي من كشفت عن تفاصيل هذا الخبر، حيث أنها قدمت التعازي للفنانة سعاد عبدالله، وأضافت لاحقًا أن الفنانة المفجوعة بوفاة شقيقها غادرت الكويت في طريقها إلى أميركا وذلك تنفيذًا لوصية أخيها ألا وهي أن تتم مراسم دفنه بالكامل في نفس المكان الذي كان يقيم فيه.

وقالت السعيد في تغريدتها: "خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة #أمل_عبد الله والفنانة الأسطورة #سعاد_عبد الله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد في أمريكا".

وأضافت قائلة: "ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفان بناء على طلب الفقيد أن يدفن هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون والله يصبركم على فراقه".

خالص العزاء للإعلاميه القديره الأستاذه #أمل_عبدالله والفنانه الأسطوره #سعاد_عبدالله بوفاة أخيهم الوحيد

"سالم عبدالله الحمد"

في أمريكا .. ولقد غادرت ام طلال واولادها لحضور مراسم الدفان بناءاً على طلب الفقيد أن يدفن هناك.. انا لله وانا اليه راجعون.. والله يصبركم على فراقه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 2, 2020

وعلى الصعيد الفني، فمن المقرر أن تخوض الفنانة الكويتية سعاد عبدالله غمار السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "جنة هلي"، وتدور أحداثه ضمن إطار من الدراما الاجتماعية، ويشارك فيه إبراهيم الحربي، مشاري المجيبل، شيماء علي، انتصار الشراح، ملاك، شهد ياسين وغيرهم.

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