ساعة عمرو دياب تلفت الأنظار.. وسعرها يتجاوز نصف مليون دولار

أثار الفنان المصري عمرو دياب حالة من الجدل خلال حفله الغنائي الذي أقامه في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ سلطت الأضواء على ساعته الثمينة.

ساعة عمرو دياب

اختار دياب ارتداء ساعة باهظة الثمن من الماركة السويسرية المتخصصة بساعات اليد والاكسسوارات"رولكس"، وتحديدًا مجموعة "كوزموجراف دايتونا"، وبلغ سعرها ما يقارب الـ15 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل نصف مليون دولار.

وصنعت الساعة من ذهب عيار 18 قيراط، ورصِّعت بـ36 فص من ألماس، فيما تزيَّنت بمينا من حبيبات الألماس البراقة.

حلق عمرو دياب

على صعيد آخر، أثار دياب الجدل بارتدائه أقراطًا دائرية صغيرة من الذهب، وعقدًا أشبه ما يكون بمسبحة.

واستهجن المتابعون اختيار دياب ارتداء أقراط لاسيما أنه في الستينات من عمره، فعلَّق أحدهم: "مش ضد الحلق بس يحترم عمره وتاريخه شوي الستايل كله مش خرجه"، وأضاف آخر ساخرًا: "الحلق عامل قلق ".

عالتلاتين ما لبس حلق هلق عالستين لابس حلق 🫠 #الحلق_اللي_عامل_قلق | #عمرو_دياب

pic.twitter.com/KATB3Kvsxv — 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) August 19, 2023

البياض يكتسح حفل عمرو دياب في بيروت



وبالعودة إلى الحفل، أحيى دياب حفلًا غنائيًا جماهيرًا في بيروت مساء أمس السبت، حيث وصل عدد الحصور لما يقارب الـ15 ألف شخًصا.

واختار الجمهور ارتداء اللون الأبيض، بناءً على الشروط التي فرضتها الشرطة المنظمة للحفل، إذ بات من الشائع اختيار اللون الأبيض في حفلات دياب.

واتخذت الاجراءات اللازمة لتأمين الحفل، إذ لجأ للجيش اللبناني بالتعاون مع القوى الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى اتخاذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءات مرورية صارمة من الساعة الثالثة عصراً حتى انتهاء الحدث، إذ عملت على قطع حركة مرور في بعض الطرق وإغلاق تحويلات.