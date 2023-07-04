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عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق.. توفي بعد صراع مع المرض

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 06:06
علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

فجع الوسط الفني بوفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق عن عمر ناهز الـ59 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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وفاة علاء عبد الخالق

ومن المقرر ان تشيع جنازة الراحل ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما سيوارى ثراه في مقابر العباسية بميدان الجيش.

وكان آخر ظهور له في حفل زفاف ابنته مطلع مايو الماضي، إذ بدا عليه علامات المرض أثناء جلوسه على كرسي، بينما وقف بصعوبة للمشاركة في الحفل.

النجوم ينعون علاء عبد الخالق

وتوجَّه زملاء الفنان الراحل عبر حساباتهم الشخصية لنعيه بكلمات مؤثرة، فكتب مصطفى قمر: "البقاء لله "انا لله وانا اليه راجعون " توفي الي رحمة الله اخي الغالي عشرة العمر الجميلة الفنان الكبير / علاء عبد الخالق رحمة الله عليه كان اجمل الناس واطيب قلب ربنا يصبرني ويصبر اسرته واحبابه ادعوله بالرحمة والمغفرة".

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علاء عبد الخالق

كما نعى الفنان حميد الشاعري زميله الراحل، وكتب: "لا حول ولا قوة الا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبدالخالق ..وجعت قلبي ياعلااااء … إنا لله وانا اليه راجعون".

وتوجَّه الهضبة عمرو دياب عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب ناعيًا: "بمزيد من الحزن والحزن أحزن زميلي العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق".


 

كلمات دالة:علاء عبد الخالق

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