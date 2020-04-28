عمرو سعد يسقط في تحدي السقا والأخير يتعرض للسخرية من الجمهور

حل الفنان عمرو سعد ضيفًا على الحلقة الرابعة من برنامج "اغلب السقا" والذي يشارك فيه الفنان أحمد السقا في تحديات ضد النجوم وتقدمه رزان المغربي.

ومع بداية الحلقة أشعل عمرو سعد التحدي بقوله: "السقا جامد بس هنغلبه"، إلّا أن نهاية المسابقة كانت بفوز أحمد السقا لليوم الرابع على التوالي من حلقات البرنامج، وبسبب هذا الأمر، تعرض السقا لهجوم وسخرية عارمة من الجمهور واتهامات بأنه متفق مع ضيوفه على عدم الفوز عليه.

يذكر أن برنامج "اغلب السقا" يقدم في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

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