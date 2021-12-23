غادة عبدالرازق تكشف تفاصيل ماضيها المؤلم.. وهذا رأيها باعتزال أدهم النابلسي

حلَّت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ضيفة في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا، وكشفت بعض التفاصيل المؤلمة عن حياتها الشخصية والفنية بمنتهى الصراحة.



غادة عبدالرازق وإصابتها بالغرور



صدمت غادة عبدالرازق الجميع بتصريحاتها غير المتوقعة، إذ أشارت أنها أصيبت بالغرور عقب نجاح مسلسل "سمارة" و مسلسل "حكاية حياة" ومسلسل "مع سبق الإصرار"، حيث تعاملت مع الشهرة بغرور وتصرفت بطريقة غير ذكية وواعية مع بعض أزماتها.



غادة عبدالرازق وقصة كفاحها



وصف غادة نفسها المرأة القوية والضعيفة على حد سواء، والذكية والمحبوبة والأم الجيدة، فهي لم تتنازل خلال مسيرتها الفنية وعملت بجهد وكافحت منذ صغرها، مؤكدةً أن حياتها المهنية في صعود وهبوط مستمر.

وكشفت عن رغبتها في مشاركة الفنان عادل الإمام في أحد أعماله، والنجمين أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.

غادة عبدالرازق وفكرة الاعتزال



وحول اعتزالها الفن، كشفت الفنانة أنها فكرت بالموضوع منذ 12 عامًا، حيث كان توَّد الاعتزال وارتداء الحجاب والالتزام

دينيًا بسبب الضغط الذي شعرت به في الوسط الفني.

وحينما سألها مصطفى الآغا عن رأيها باعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي، أجابت أن له الحق في الاختيار والقرار وهو أمر عائد له، واستغربت من المنتقدين الذي هاجموا قراره، موضحةً أن الإنسان هو الوحيد الذي يدرك ما في داخله وما أفضل له وله الأحقية في اختيار الطريق الذي يريحه.

وشددت أن لا أحد له الحق في انتقاد حرية الآخر أكان ذلك بمعتقداته الدينية ولباسه وطريقة تفكيره.

غادة عبدالرازق تبكي بعد تذكر ماضيها



ولم تتمالك غادة نفسها وبكت على الهواء بعد تذكر ماضيها وذكرياتها السلبية قبل الشهرة، حيث كانت تعتقد أنها تجاوزت المشاعر السلبية كلحظة وفاة والدها في صغرها وتخلي والدتها عنها حينما كانت في أمس الحاجة لها، وعدم اهتمامها بابنتها روتانا بسبب انشغالها في الفن.

وأوضحت أنها ما تزال تعالج جروحها رغم لجوئها للأدوية ومعالجين نفسيين وغيره.



