تزوجت 10 مرات وفكرت في الانتحار.. محطات في حياة غادة عبدالرازق بعيد ميلادها!

هي محط أنظار الجميع، سواء بإطلالاتها الخاصة أو الفنية، حيث دائمًا ما تجذب الجمهور إليها سواء بإثارتها الجدل أو بنجاحها في عمل فني، تتميز بطول فارع، وموهبة متميزة، حجزت لنفسها مكانًا في الدراما المصرية كل موسم رمضاني وسط الكبار، إنها الفنانة المصرية غادة عبدالرازق.

ويوافق يوم السادس من يوليو كل عام، عيد ميلاد النجمة المصرية، ويرصد "البوابة"، أبرز المحطات في حياتها عبر السطور التالية.

ولادتها ونشأتها

ولدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، في مثل هذا اليوم عام 1965، كما هو متداول، غير أن ويكيبيديا يشير إلى أنها ولدت عام 1970، وظهرت موهبتها الفنية وهي لا تزال في طفولتها، حيث حاولت الدخول الي عالم الفن وذلك بمحاولة عمل ألبوم غنائي متنوع يحمل عنوان "قربني لك قربني"، إلا أنه لم يجد صدى يُذكر.

حاولت غادة، دخول المجال الفني من بوابة الأزياء، إلا أن والدتها رفضت الفكرة نهائيًا، ولم يكن أمامها سوى طريق عالم الإعلانات الذي أدخلها عالم الشهرة والانتشار، حيث شاهدها المخرج محمد عبد العزيز، ورشحها في فيلم "لماضة" الذي لم يعرض في دور العرض لأن الفنانة شريهان، بطلة الفيلم لم تستكمل دورها، فضلًا عن مشاكله العديدة.

بعدها جاء ترشيحها في فيلم 90 دقيقة الذي لم يحقق نجاحًا كبيرًا لعدم اعتماده على أسماء نجوم ذوي شهرة.

نور الشريف بوابة المجد

كانت المحطة الفعلية التي كانت لها صدى كبير لدى الجمهور، دورها في مسلسل "الحاج متولي"، مع الفنان الراحل نور الشريف، حيث أظهرت فيه موهبتها بشكل مختلف ولفتت الأنظار حتى أصبحت الحصان الرابح الذي يراهن عليه المنتجون.

صقلت موهبتها، وتنوعت في أدائها واختلفت أدوارها في الأفلام حيث ظهرت في أعمال: "عن العشق والهوي، حين ميسرة، كلمني شكرا، خلطة فوزية، عودة الندلة، دكان شحاتة، زي الهوا، 45 يوم، ليلة البيبي دول، الأجندة الحمراء، الريس عمر حرب، أزمة شرف".

أصبح لها تواجد في الدراما التلفزيونية كل موسم رمضاني، وبدأت بأعمال: "سمارة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة"، إلى أن جاء موعد البطولة المطلقة كل عام، من خلال مسلسلات: "مع سبق الإصرار، الكابوس، السيدة الأولى، حكاية حياة، الخانكة، ضد مجهول، أرض جو، حدوتة مرة".

أعمالها مع خالد يوسف

شاركت غادة عبدالرازق، مع المخرج خالد يوسف في أغلب أفلامه ولعبت أدوارًا جريئة في البعض منها وهي: "حين ميسرة، كف القمر، دكان شحاته"، وكان آخر تعاون بينهما من خلال فيلم "كارما"، قبل نحو عامين.

وقالت غادة، في مقابلة لها إنها على خلاف دائم مع خالد يوسف، في العمل يصل لمرحلة الصدام حتى أن فيلمها الأخير معه كان بينهما خلاف، منوهًة أنها لا تستطيع الحكم عليه في التهم المنسوبة إليه لأنها ليست "قاضية"، إضافة إلى أنه لم يوجه له اتهام حتى اللحظة.

غادة عبدالرازق : خلافي مع خالد يوسف بسبب الشغل و ليس التهم .#مجموعة_انسان#غادة_عبدالرازق_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Dxa1dWeIa8 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 14, 2019

حديثها عن طفولتها

أكدت غادة، أنها كانت تهوى الوقوف أمام المرآة منذ صغرها، وتتزين بأحمر الشفاه، وأوضحت أنها كانت تجرب التدخين، وهي طفلة كنوع من إثبات الذات.

وأشارت في مقابلة لها ببرنامج "آخر من يعلم"، خلال حديثها عن طفولتها إلى أنها كانت تجلس في آخر مقعد في الفصل الدراسي إلي جانب النافذة لأنها كانت الأطول بين الطالبات.

وأكدت أنها اتخذت من الفنانة الراحلة سعاد حسني مثلًا أعلى لها من حيث الكاريزما الفنية التي كانت تتمتع بها، منوهًة أنها عشقت رقص سهير زكي، وتقلدها وهي طفلة صغيرة.

فكرت في الانتحار

فكرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، في الانتحار منذ حوالي 18 عامًا، حسب تصريحها، موضحًة أنها لا زالت تتردد على عيادة أحد الأطباء النفسيين، وكشفت عن أسباب انتحارها بأنها تعاني من مرض "الوسواس القهري"، وبدأ الأمر معها بدخولها في حالة اكتئاب حتى تطورت للتفكير في الانتحار.

وأكدت غادة عبدالرازق، في مقابلة تلفزيونية لها مؤخرًا، أن استعانتها بالطبيب النفسي جاء لأنها تراه عاملًا مساعدًا، لكونه يسمع جيدًا، لافتًة إلى أن الأدوية التي تتناولها تزيد كل عام عن سابقه بسبب ازدياد المشاكل حولها.

غادة عبدالرازق : كنت سأنتحر .. ومازلت اتردد إلى الطبيب النفسي .#مجموعة_انسان#غادة_عبدالرازق_مجموعة_انسان pic.twitter.com/hIMgAuBRxT — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 14, 2019

تزوجت 10 مرات وحصلت على لقب مطلقة

أثارت النجمة غادة عبدالرازق، الكثير من الجدل بسبب علاقاتها العاطفية وزيجاتها الكثيرة، حيث إنها لا تفرض حالة من الخصوصية على حياتها العائلية بل تشارك جمهورها معظم تفاصيل حياتها.

ففي الوقت الذي ترفض فيه النجمات الزواج في سن مبكرة من أجل التركيز في الفن، تزوجت غادة عبد الرازق، في سنْ الـ17 من عمرها، من رجل أعمال سعودي يدعى عادل القزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا، وانفصلت عنه بعد زواج استمر عشر سنوات.

وتزوجت غادة، بعدها بفترة قصيرة من رجل أعمال من بورسعيد إلا أنها انفصلت عنه سريعًا وأكدت في مقابلة تلفزيونية أن فارق السن الكبير بينهما كان سبب الطلاق.

ومن الزيجات السريعة لغادة عبد الرازق، زواجها الثالث من حلمي سرحان، والذي تزوجته وتطلقت منه بشكل مفاجئ وسريع، ثم تزوجت من المنتج وليد التابعي، الذي يُعد من أكثر الزيجات جدلًا في حياتها، حيث انفصلت عنه بشكل رسمي مفي بداية زواجهما مرتين، ولكن نجح أصدقائهما المقربين في الصلح بينهما، وعندما عادت له تم القبض عليه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لتحصل على الطلاق منه للمرة الثالثة.

فشل غادة في زيجاتها، لم يصبها بالعقدة بل بالعكس فاجأت جمهورها بعد فترة بالزواج من محمد فودة، وتحدثت عن حبها الشديد له، لكنه طلقها ثلاث مرات وبعد أيام من الانفصال الثالث تم القبض عليه بقضية رشوة وزير الزراعة وهي القضية التي أثارت الرأي العام في مصر.

وبعدها توالت زيجات غادة عبدالرازق، حتي وصلت ١٠ زيجات، حسب تصريحها في مقابلة تلفزيونية، مؤكدًة أنها لا تمانع في الزواج مجددًا، وتمنت أن يكرمها الله بشخص يراها كإنسانة وليس كفنانة، ووقتها ستفكر في الزواج مرة أخرى.

لماذا غضبت من مسؤولي مهرجان الجونة؟

علقت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، على بعض اختيارات مسؤولي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، وكان تعليقها شديد اللهجة وجاء عبر حسابها على "انستجرام"، حيث شنّت هجومًا عنيفًا على الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بسبب "اللفظ الخارج" الذي أطلقه في حفل افتتاح المهرجان، كما هاجمت مسؤولي المهرجان لسوء اختيارهم للضيوف، وهو ما فسره الكثيرون بأن هناك موقفًا من الفنانة المصرية ضد المهرجان دون أن يعرف أحد حقيقته.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الفنانة المصرية تمت دعوتها لحضور المهرجان ولكن على نفقتها الخاصة، وهو ما أغضب النجمة التي شعرت بنوع من الإهانة لنجوميتها وشهرتها، وبالتالي لم تحضر فعاليات المهرجان.

هكذا ردت على منتقديها

تثير غادة عبدالرازق الجدل، بإطلالتها على جمهورها حيث تظهر بفساتين قصيرة، وذات مرة ظهرت لجمهورها على السوشيال ميديا بسيجارة، وغيرها الكثير، إلا أنها ردت على الهجوم الدائم عليها بسبب جرأتها، من خلال نشر صورة لحذاء مكتوب عليه "كلام الناس".

وعلقت "غادة" على الصورة قائلة "عجبتني جدًا، ده من أول قراراتى في ٢٠١٧ فمحدش يتعب نفسه معايا هيبقى بيهدر وقته معايا على الفاضي"، فيما نشرت مقولة باللغة الإنجليزية تقول: "نفسي العزيزة، هذا العام عامك، نفضي الغبار من على جبينك، وابدئي من جديد".

حديثها عن الدراما

قالت غادة عبدالرازق، إن الدراما المصرية عاشت هذا العام أزمة مادية كبيرة وهو ما تسبب في غياب النجوم الكبار، إضافة إلى أن هذه الأزمة أظهرت أعمالًا لا تستحق أن تُعرض في رمضان.

وشددًت على أنها لا تتدخل في أي نصوص تُعرض عليها، موضحًة أنها تستهويها الأفكار الجديدة، مثل نص مسلسلها الأخير "حدوتة مُرّة"، لافتًة إلى أن العنف في أعمالها الفنية مبرر، وأوضحت أنها كلما حققت نجاحًا يتم محاربتها بشكل أكبر.

دفاعها عن محمد رمضان

دافعت الفنانة غادة عبدالرازق، عن الفنان المصري محمد رمضان، المتهم دائمًا بأنه السبب في انتشار مشاكل في المجتمع بأعماله الفنية، حيث قالت: "محمد فنان ونجم له جمهور كبير جدًا، ومحدش مستني حد ييجي يعلمه".



غادة عبدالرازق : محمد رمضان فنان ونجم له جمهور كبير جداً .#مجموعة_انسان#غادة_عبدالرازق_مجموعة_انسان pic.twitter.com/QNTJkkWwG1 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 14, 2019

غادة والرقص

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، في مقابلة تلفزيونية أنها في بدايتها كانت تسعى وراء الشهرة فقالت: "في الأول عاوزة اشتهر وخلاص وامشى فى الشارع الناس تشاور عليا وابقى مشهورة، ولو مكنتش نجحت في التمثيل كنت هشتغل راقصة".

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