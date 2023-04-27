غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جريئة

البوابة-نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق في الصور بإطلالة شبابية جريئة ومثيرة ، مرتدية قميص مكشوف البطن، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم.

وكان مسلسل (تلت التلاتة) لغادة عبد الرازق، قد تم عرضه في شهر رمضان 2023،وعلقت غادة عبد الرازق عن نهايته قائلة: (أخيرا الحمدلله الحلقه الأخيرة انتظرونا قريبا بإذن الله مع الجزء الثاني خارج رمضان).

يذكر أن المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.