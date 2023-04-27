  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جريئة

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جريئة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 02:47
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

البوابة-نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

اقرأ ايضاًشبيهة غادة عبد الرازق في (تلت التلاتة) تذهل الجمهورشبيهة غادة عبد الرازق في (تلت التلاتة) تذهل الجمهور

وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق في الصور بإطلالة شبابية جريئة ومثيرة ، مرتدية قميص مكشوف البطن، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم.

وكان مسلسل (تلت التلاتة) لغادة عبد الرازق، قد تم عرضه في شهر رمضان 2023،وعلقت غادة عبد الرازق عن نهايته قائلة: (أخيرا الحمدلله الحلقه الأخيرة انتظرونا قريبا بإذن الله مع الجزء الثاني خارج رمضان).

يذكر أن المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

كلمات دالة:غادة عبد الرازق

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...