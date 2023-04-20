شبيهة غادة عبد الرازق في (تلت التلاتة) تذهل الجمهور

البوابة-أثارت شبيهة الفنانة غادة عبد الرازق ذهول الجماهير نظرا للشبه الشديد في الملامح المتقاربة بينهما.

شبيهة غادة عبد الرازق التي ظهرت معها في كواليس مسلسل (تلت التلاتة)، هي خبيرة التجميل نهال العليمي التي تحمل جانبا كبيرا من الشبه بينها وبين الفنانة المصرية، حيث قامت نهال كدوبليرة لغادة عبد الرازق، ولكنها لم تستكمل التصوير لظروف خاصة وظهرت فقط في مشهدين من المسلسل.

هذا و تفاعل الجمهور مع صور وفيديوهات شبيهة الفنانة غادة عبد الرازق وكتب أحدهم معلقا: (يا لهوي اتجمعوا التوينز العنوان هنا طلع الاختلافات؟ الإجابة: مش لاقي!).

يشار الى ان مسلسل (تلت التلاتة) من بطولة غادة عبدالرازق، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد من نجوم الدراما والتليفزيون.