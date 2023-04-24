غزل متبادل بين نسرين طافش وزوجها يكشف عن عودتهما بعد انفصال 6 أشهر

فاجأت الفنانة السورية نسين طافش الجمهور بكشفها بطريقة غير مباشرة عن عودتها إلى زوجها خبير الطاقة المصري شريف الشرقاوي بعد انفصالهما 6 أشهر.

نسرين طافش زواج انفصال سريع وعودة مثيرة للجدل

أثارت زيجة الفنانة السورية من خبيرا لطاقة المصري الكثير من الجدل، حيث أعلنت ارتباطها به بشكل مفاجئ في شهر يوليو بعد نشر العديد من الصور لهما سويًا.

وتعرضت طافش وزوجها للعديد من الانتقادات خلال فترة زواجهما بسبب مشاركتها باستمرار لصورهما الرومانسية وتغزلهما ببعض ومشاركة تفاصيل حياتهما الخاصة.

وبعد أشهر قليلة وتحديدًا في شهر نوفمبر الماضي ظهر الشرقاوي بمفرده في اكثر من صورة لتبادر إحدى المتابعات سؤاله عنها، ليؤكد في رده انهما انفصلا بكل ود واحترام.

وجاء انفصال الثنائي بعد 5 أشهر من الزواج، في زيجة وصفها الجمهور بالسريعة والمثيرة للجدل.

وفي الساعات الماضية علقت طافش على منشور لزوجها كاشفة بطريقة غير مباشرة عن عودتهما حيث نشر قائلًا: "ممتن وفخورها انها لي"، لترد:"احبك بيبي"، وقالت بعض المصادر إن الثنائي بصدد الإعلان رسميًا عن الأمر.

وأضافت المصادر أن الثنائي تحدثا وقاما بحل جميع الخلافات والمشاكل بينهما وقررا منح علاقتهما فرصة ثانية.

وفي الوقت الذي هنأ عدد كبير من الجمهور الثنائي على العودة متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، سخر البعض الآخر من زيجتهما وتساءل عدد كبير عن هل تستمر هذه العلاقة ان تنتهي بعد أشهر قليلة.

وعلى صعيد آخر غابت الفنانة السورية عن الموسم الرمضاني الحالي 2023.

