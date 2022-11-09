غنى غندور تبكي بعد تشافيها من سرطان الثدي.. 20 جلسة انتهت أخيرًا

شاركت المؤثرة والفاشينيستا اللبنانية غنى غندور فيديو مؤثر يوثق رد فعلها بعد انتهاء علاجها من مرض السرطان الثدي الذي أصيبت به قبل فترة.

غنى غندور تتشافى من السرطان

شاركت غنى غندور متابعيها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" عدة مقاطع فيديو توثق من خلالها اللحظات المؤثر عقب انتهاء علاجها، حيث خرجت من غرفة الأشعة وتفاجأت بالجميع يصفق لها ويحتضنها، بينما انهارت هي في البكاء.

وأوضحت غنى أنها خضعت لـ20 جلسة أشعة، 15 منها موزعة حول الصدر والخمس الباقيات مركزات على منطقة الورم، لافتةً أن الألم لم يكن يحتمل، حتى أنها بقيت مستيقظة لمدة 5 أيام متواصلة، كما ساعدها الطبيب بوصف مجموعة من الأدوية التي من شأنها تهدئتها ومنحها القدرة على النوم.



غنى غندور تكشف إصابتها بالسرطان

وبالعودة إلى تاريخ 10 أغسطس الماضي، كشفت غندور أنها اكتشفت الورم السرطاني في وقت مبكر، مؤكدةً أنها ستبدأ العلاج الكيماوي بعد خضوعها لعملية جراحية، لافتةً إلى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة عليها وعلى عائلتها.

وكتبت غندور في منشور شاركته عبر حسابها على "إنستغرام": "دايما تعودتوا على صوري انو تنشر الفرح والايجابية واليوم مارح يتغير شي رح ضل غنى القوية والمتفائلة بالحياة بالرغم من انه بتاريخ 10 آب عرفت انه معي سرطان الثدي وانه الفترة الجاية ماراح تكون سهلة عليي وعلى عيلتي بس ما تركت هل شي يمنعني اتغير وضليت غنى يلي تعرفتوا عليها يلي دائما بتفكر انو بكرا احلى".

وتابعت: "و قلت الحمد الله كنت محظوظة والله تلطف فيني واكتشفتوا بوقت مناسب و اليوم وانا طالعة من العملية و قبل ما بلش برحلة العلاج الطويلة حبيت خبركم لشدد على اهمية التوعية لكل امراة عن الفحص والكشف المبكر و شكرا لكل يلي محبين يلي ما تركوني بحبكم".