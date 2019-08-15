فارس كرم يفتح النار على فنانين لبنانيين: (بدن دعس بالصرماية!!)

في تصريحات مثيرة للجدل للفنان اللبناني فارس كرم مؤخرا حول فريق (مشروع ليلي) وحفلهم الذي كان سيقام في لبنان وحول ما بدر منهم من إهانة للدين المسيحي حيث قال فارس كرم: (بدن دعس بالصرماية)، حسب موقع دنيا الوطن.

فجاء هذا التصريح صادما لدى البعض والذين هاجموا فارس كرم متهمين إياه بإنه من الأساس بعيدا عن الدين .

مما دفع فارس إلى الخروج بتصريح صحفي للرد على ذلك لموقع (فوشيا) وقال: (أنا لست ملتزم وأنا أكتر إنسان عاطل بالدنيا .. لكن أنا شخص مؤمن). وأضاف:: (الدين والإيمان شيء ، والحياة شيء مختلف) .وأكد فارس كرم على أن المس بالمقدسات الدينية شئ ممنوع بالمرة وغير مقبول .

ووجه فارس اللوم والعتاب إلى بعض الفنانين اللبنانيين المسيحيين تحديدا لعدم إبدائهم أي موقف أو تعليق حول ما حدث واعتبر ذلك شيئا معيبا .

وقال : (خايفين يخسروا فانز ... بس يا عيب الشوم ...)، ولكنه لم يحدد أسماء بعينها.

ويذكر أن فرقة مشروع ليلى تعرضت قبل أسابيع لهجوم من قبل رجال دين وفنانين وسياسيين في لبنان وحملات تهديد من أجل إلغاء حفلهم في (مهرجانات بيبلوس الدولية) والذي كان مقررا في التاسع من أغسطس/آب الحالي ، حتى انتهى الأمر بإلغاء حفلهم منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار .

