فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري يتوجان حبهما بعقد قرانهما

تصدرت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري اخبار العديد من المواقع الإلكترونية بالإضافة لحديث السوشال ميديا بعد احتفالها يوم أمس بعقد قرانها على الانفلونسرز يعقوب بو شهري في حفل اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء.

ونشرت خبيرة المكياج الشهيرة مريم الأنصاري شقيقة فاطمة الأنصاري فيديو من حفل عقد القران، من جانبه نشر يعقوب بوشهري عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من عقد القران وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

ويأتي هذا الحفل بعد انتشار الأخبار حول وجود علاقة تجمع فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت اخبار حينها أن يعقوب بوشهري طلب من الفنان ماجد الراشد طرح اغنية خاصة لعروسه تحمل اسم" يا ماخذه قلبي".

وبالرغم من كل هذه الاخبار والأغنية إلا ان الثنائي التزما الصمت ولم يؤكدا او ينفيا الخبر مما أثار حيرة الجمهور وبعض الشكوك حول علاقتهما.

فاطمة الأنصاري وشبهها بالفنانة نادين نجيم

ومن المعروف ان فاطمة الأنصاري حققت شهرة واسعة عبر السوشال ميديا، وانتشار واسع بسبب نشرها فيديوهات وصور لنصائح في مجال الجمال والموضة، بالإضافة للشبه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

وأثارت فاطمة الأنصاري منذ ظهورها جدلًا واسعًا بسبب الشبه الكبير بينها وبين نادين نجيم حتى ان الجمهور كان لا يستطيع التفقريق بينهما.

يعقوب بو شهري وقضية غسل الأموال

أما فيما يخص يعقوب بوشهري فقد كان اسمه من بين الأسماء التي كانت متهمة في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي شغلت الرأي العام في الكويت والوطن العربي في الفترة الأخيرة.

إلا أن القضية التي ضمت أسماء عدد كبير من المشاهير والفاشنيستات في الكويت كانت قد انتهت قبل مدة ببراءة عدد منهم من بينهم يعقوب بو شهري الذي قرر الارتباط بفاطمة الأنصاري بعد انتهاء القضية

