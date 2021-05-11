فاطمة الصفي تظهر بحمالة الصدر في بوستر "أمنيزيا".. والمتابعون: "ضاعت يا بنات"

أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها الأخير في البوستر الدعائي لمسلسلها القادم "امنيزيا"، حيث رأها البعض قد تعدَّت الحدود في لباسها.

أطلَّت فاطمة الصفي في البوسترالدعائي الذي يجمعها مع الفنان أحمد اشكناني بإطلالة تتسم بالجرأة نوعًا ما، حيث ارتدت توب أسود أشبه ما يكون بحمالة صدر مُبرزةً مفاتنها وفوقه سترة سوداء طويلة، بينما تزيَّنت بمجموعة من القلائد والسلاسل الذهبية لتزيد من جرعة الإثارة.





وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد جرأتها المبالغ بها، فعلَّقت إحداهن: "فاطمه صافي ضاعت يا بنات".

وعلَّقت أخرى بغضب: "شنو هالمسخره؟ شهاللباس؟ وشفت فيديو قاعده تحظنه.. شسالفه؟"

وكتبت إحداهن متساءلة: "هذي لابسه سنتيانه بس ولا انا ماشوف".

وعلقت إحداهن: "اصبروا شوي بس عالدراما العربية تلاقوهم زي الأجانب بالضبط كلشي مفصخ و عناق و بوسات و خمر و مخدرات و سيجارة و يعرضوهم في رمضان بعد وين رايحين يا أمة لا اله الا الله وينننن!!!!؟؟؟؟"

أحداث مسلسل أمنيزيا

تدور أحداث المسلسل حول فنانة تشكيلية تستفيق في مصحة عقلية لتكتشف أنها خسرت سنين عمرها في النسيان ومتهمة بجريمة قتل، تمسك طبيبتها بطرف الحقيقة وتعود بالزمن لاكتشافها.

والعمل مؤلف من ثماني حلقات، يخرجه رودني حداد، تأليف د. حنين عمر، وقد انطلق التصوير في بيروت،وهو يجمع العمل الشخصيات حول قصة غامضة، يحاول الجميع فيها كشف اللغز، لتتكشف معلومات صادمة للجميع.

وسيبدأ عرض المسلسل بتاريخ 20مايو على منصة شاهد الاكترونية.