فاطمة الصفي تُصاب بـ "أمنيزيا...فقدان الذاكرة"!

تستعد الممثلة الكويتية فاطمة الصفي لتطل على جمهورها بعمل حصري لصالح موقع شاهد.نت سيحمل عنوان "أمنيزيا".

قصة العمل تدور حول فنانة تشكيلية تستفيق في مصح عقلي لتكتشف أنها خسرت سنين عمرها في النسيان ومتهمة بجريمة قتل. تمسك طبيبتها بطرف الحقيقة وتعود بالزمن لاكتشافها، أما عن أبطاله فهم حمد أشكناني، ديامان بو عبود، ايلي متري، كارول عبود، ختام اللحام وغيرهم من النجوم.

منذ لحظة مشاركة الإعلان الترويجي الخاص بالعمل تمكن من لفت نظر الجمهور الذي وجدوا أن القصة جديدة والإخراج ذو جودة عالية ومميزة، أما عن موعد إصدار العمل فمن المتوقع أن يتم طرح الحلقة الأولى في 20 من الشهر الحالي "مايو".

من جهة أخرى، كانت الصفي قد تغيبت عن الموسم الرمضاني الحالي وكان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل "دفعة بيروت" الذي عُرض منذ عدة أشهر تقريباً وحقق نجاح كبير، ودرات قصة العمل حول مجموعة طُلاب عرب اتجهوا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإكمال دراستهم في إحدى الجامعات. الطلبة عاشوا أحداث مُختلفة ما بين إختلاف وجهات النظر والتوجهات الدينية والعرقية إضافةً إلى قصص الحُب غير الكلاسيكية.

الممثلة كانت قد تلقت إنتقادات من ليلى أحمد بعد أن علقت بـ "فاطمة عمرها حوالي الـ 40 كيف تاخذ دور طالبة جامعة سنة أولى.. اذا الكاتبة مو شايفتها كبرت بحكم صداقتهم المفروض فاطمة تقبل انها كبيرة بالسن.. أما عن تمثيلها فهو هو من زمن جدي"!

آخر ظهور لـ فاطمة الصفي

أما عن آخر ظهور للنجمة فكان من خلال البرنامج الحواري "علي ونجم" وقد تم تداول فيديو من الحلقة حول عمليات التجميل التي خضعت لها لتعلق بـ "سويت تجميل لجسمي وبسوي تجميل لوجهي خلال السنوات القادمة".

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