فاطمة كشري تتحدث عن معاناتها بسبب خطأ طبي.. دخلت لإجراء عملية لتكتشف ورم منسي

كم من طبيب أهمل مريضه فزاد من حالته سوءًا بعد آمال في العلاج.

عانت أشهر كومبارس مصرية فاطمة كشري من وعكة صحية نقلت أثرها إلى المشفى حيث خضعت لعملية الفتاق، لكن بدل أن تعالج وتخرج في حالة أفضل، زادت حالتها سوءًا عقب تعرضها لخطأ طبي؛ إذ نسي الجراح المسؤول عن العملية شاش طبي داخلها.

وقد اكتشفت كشري هذا الأمر بعد أربعة أيام من انتهاء العملية، حيث شعرت بألم غريب وقوي أشبه ما يكون بورم في مكان العملية، لتتفاجأ بشاش طبي نُسي داخلها.

وأوضحت كشري أنها طلبت مساعدة نقابة المهن التمثيلية للتكفل بمساعدتها وعلاجها، إلَّا أنهم رفضوا وخاصة أنها ليست عضوًا في النقابة.

من جهة أخرى، أكَّد نقيب الممثلين أشرف زكي أنه تواصل مع كشري لمعالجتها ولن يتركها في محنتها رغم أنها ليسة عضوًا في النقابة.

من هي فاطمة كشري؟

يذكر أن فاطمة كشري اكتسبت اسم شهرتها من عربة الكشري التي كانت تمتلكها هي وزوجها، حيث اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله.

تعتبر فاطمة كشري من أشهر كومبارسات مصر، حيث دخلت عالم الفن عن طريق المصادفة، حيث بدأت قصتها حين عودتها إلى منزلها، فقد لاحظ أنه يتم تصوير عمل فني على مقربة من منزلها فوقفت لبضع دقائ للمشاهدة، ثم طلبت من أحد المتواجدين الظهور في العمل ليدلها على مكتب الكومبارس، ومن هنا بدأت مسيرتها.

ظهرت كشري في العديد من الأعمال الفنية أشهرها: "أحلى الأوقات"، و"سجن النسا"، و"عريس من جهة أمنية"، "وخالتي فرنسا"، و"صراع الأحفاد"، كما ظهرت في الحملة الإعلامية لقنوات "ميلودي".