ريهام عبد الغفور متهمة بتجاهل حزن أسرة سمير غانم و الفنانة ترد

تعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور لعدد من الانتقادات والتعليقات السلبية بسبب صورة جمعتها مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

نشر حساب قناة CBC عبر موقع (إنستجرام)، صورة أشرف عبد الغفور وابنته ريهام، مع اقتباس تصريح للأخيرة من برنامج (It’s Showtime) وهي تقول إن لولا والدها لما حققت أي شيء.

هذا وعبر عدد من المتابعين عن غضبهم تجاه التصريح وعدم ملائمة توقيته، وربط البعض بينه وبين وفاة الفنان سمير غانم قبل أيام، وحالة الحداد التي تعيشها ابنتيه دنيا وإيمي، ووصف البعض حديثها عن والدها بغير المناسب، وهو ما دفع ريهام عبد الغفور للرد على الصورة المنشورة وتوضيح موقفها، حسب موقع في الفن.

كتبت ريهام عبد الغفور معلقة: (شكراً للناس المحترمة اللي بتقول كلام محترم، أما عن اللي قلوا أدبهم عني أو عن والدي فحسبنا الله ونعم الوكيل).

وأضافت: (الحوار ده من أكتر من شهر في برنامج تلفزيوني وأحد الصحفين نزله كخبر من قبل وفاة أستاذ سمير الله يرحمه بكتير، فأرجوا الدقه من المعلومه قبل ما تفتروا وترموا إتهامات علي حد).

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل (قصر النيل) من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، أحمد خالد صالح ومريم الخشت.