فرح الهادي وعقيل الرئيسي يعلنان استقبال طفلهما الأول.. فيديو

أعلنت الفاشنيستا الكويتية فرح الهادي عبر ستوري حسابها الخاص في إنستغرام عن استقبال طفلها الأول من زوجها الفنان عقيل الرئيسي.

فرح الهادي وعقيل الرئيسي يستقبلان طفلهما الأول

شاركت الهادي عبر ستوري انستغرام بطاقة فيديو رحبت من خلالها بطفلها الأول وجاء في كلماتها: "إلى من لامست دعواتهم شفاف القلب.. اليوم أقاسمكم سروري وجميل شعوري بأن رزقني الكريم وأكرمني بمولودي آدم.. اللهم اجعله صغيرًا سارًّا وكبيرًا بارًّا وأنبته نباتًا حسنًا".

وتداول الجمهور فيديو شاركه عقيل يكشف عن لحظات تواجد فرح في المستشفى وظهورها على سرير الشفاء بعد الإعلان عن طفلهما الأول.

وعانت الفاشنيستا الكويتية في وقت سابق من مشاكل في الإنجاب حيث أجهضت 3 مرات، لتستقبل طفلها بعد 5 سنوات من المعاناة والعلاج.

وسارع الجمهور لتقديم التهاني والتبريكات للثنائي، معبرين عن سعادتهم لنجاحهما.

وكان الثنائي قد شاركا فيديو كشفا من خلاله عن غرفة طفلهما الأول والاهتمام بالتفاصيل معبرين عن سعادتهما البالغة.

وتحدثت فرح عن تفاصيل معاناتها مع الإجهاض وقالت إنها أجهضت المرة الأولى في عام 2018، وخاضت تجربة الإجهاض للمرة الثانية في عام 2019.

كما أن محاولتها الثالثة في الإنجاب لم تنجح وأجهضت في حملها الثالث، لكنها استمرت في المحاولة حتى نجحت الفاشنيتا الكويتية واستقبلت طفلها الأول ادم.