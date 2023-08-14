المسلسل السعودي رالي قريبًا على شاهد - تعرف على قصته

تستعد منصة شاهد الأشهر عربيًا لعرض عدد من المسلسلات السعودية في الفترة المقبلة التي من المتوقع ان تحقق الكثير من النجاح وتثير الجدل ومن بينها مسلسل "رالي".

نفاصيل المسلسل السعودي رالي

كشف المنتج اللبنانية جمال سنان مالك شركة ايغل فيلمز في وقت سابق عن التحضير لمسلسل عالمي عربي ضخم يحمل اسم رالي أو RALLY - التجمع، ومن المقرر أن يعرض على منصة شاهد الإلكترونية.

وعن هذا العمل علق المنتج اللبناني في حوار إعلامي له إنه من المفترض أن يكون من الاعمال التي نفتخر تقديمها في الوطن العربي، وينيتمي المسلسل إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث سيتكون من 10 حلقات فقط ومن المتوقع عرضه على منصة شاهد نهاية العام الحالي 2023.

ومن الأسماء المرئحة للبطولة الفنانة في فؤاد، والفنان احمد شعيب والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

تبدأ قصة العمل بعد تجمع عدد من سائقي سيارات السباق "الرالي" في مدينة حائل السعودية بهدف المشاركة في اكبر سباق بمنطقة الشرق الأوسط.

وتتطور الأحداث بعد وقوع جريمة قتل ومقتل إحدى السيدات داخل الفندق الذي يقيم فيه المتسابقين، واكتشاف تورط عدد منهم في هذه الجريمة وسط احداث مثيرة وغامضة.

ولم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل جديدة حول العمل، وبقية الأسماء المرشحة للمشاركة في بطولته، او موعد العرض بالتحديد، فيما من المتوقع ان يحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.