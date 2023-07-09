فرح يوسف ترد على إعادة نشر فيديو جريء لها يعود لعام 2016: "ما كان عندي الوعي الكافي"

أثارت الفنانة السورية فرح يوسف نجمة برنامج المواهب اراب ايدول ضجة كبيرة عبر مواقع السوشال ميديا بعد انتقادها أغنية الفنانة اللبنانية إليسا بتمايل علي البيت لتتعرض لهجوم كبير من رواد السوشال ميديا لا سيما جمهور الفنانة إليسا واتهامها بأنها لم تقدم شيء للفن حتى تنتقد نجمات اكثر شهرة منها.

الجمهور ينشر فيديو جريء قديم ومثير للفنانة السورية فرح يوسف

وفي خضم الحرب المشتعلة بين رواد السوشال ميديا ونجمة اراب ايدول نشر الجمهور فيديو قديم للفنانة السورية يعود إلى عام 2016 ظهرت فيه وهي ترد بكل جرأة على متابع طلب منها تغطية جسدها.

ووجهت يوسف حديثها إلى المتابع بكل جرأة قائلة: ""لا ما بغطي … هدول نعمة من الله وانا بفرجيهم وانت بتحلم تاخد نظرة ع صدري".

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها الفيديو سارعت الفنانة السورية للرد والتعليق بشكل خاص على الفيديو وقالت: "بتعتذر من الجميع إنن شافوني بهالحالة اللي مابتعبّر عني أبداً ، بس الانترنت مابيرحم و كل شي بينزل عليه بيضل للأبد حتى لو كان مفهوم بشكل خاطئ و في كتير شكوك حواليه".

وأضافت: "هاد فيديو مقتطع من بث مباشر بعام ٢٠١٦ ، كانت عم تنقال إلي كل انواع التحرّش الجنسي اللفظي و الاهانات من ذكور مسعورين ، و ماكان عندي الوعي والخبرة الكافية لحتى رد عليهن بشكل أفضل ، والكلمة اللي طلعت من تمي طلعت بلحظة غضب من كتر ما كتبوها قدامي عالشاشة هيي وكتير كلمات بذيئة مابيصير تنحكى ابداً لا بالسوشال ميديا ولا بالحياة الواقعية لانو حرفياً عقوبتها السجن و الغرامة".

يُشار إلى أن فرح يوسف شاركت في الموسم الثاني من برنامج المواهب اراب ايدول الذي حصد فيه اللقب الفنان الفلسطيني محمد عساف.

