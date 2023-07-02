إطلالات ستيفاني عطالله نجمة "كريستال" المقتبس عن المسلسل "حرب الورود"، تتألق الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بأدائها المميز في مسلسل "كريستال" الذي يعرض حالياً على على منصة "شاهد" الالكترونية ومجموعة قنوات MBC، بينما سيقوم النجم اللبناني والمغني "مروان خوري" غناء شارة العمل، حيث أن الأغنية من كلماته وألحانه، تعرفوا معنا على أجمل إطلالات اللبنانية ستيفاني عطالله من حيث المكياج وتسريحات الشعر التي تحبذها.

شاهدوا من خلال الصور ابرز اطلالات بطلة مسلسل "كريستال"، وما رايكم بأسلوبها الجمالي؟

ستيفاني عطالله

ولدت ستيفاني عطالله 5 أكتوبر 1993 في بيروت، من أب لبناني وأم فرنسية، بدأت الغناء في سن السابعة من عمرها، ودرست فن الإخراج وتخرجت من جامعة البلمند، انطلاقت في التمثيل من خلال مسلسل ورد جوري عندما جسدت دور "روان" فتاة تتعرض للاغتصاب وتقوم بمواجهة المجتمع، وقدمت برنامج «كوميكاتور» على تلفزيون لبنان وكانت تقلد فيه شخصيات مشهورة، قامت بإنشاء فريق موسيقى تغني فيه موسيقى الجاز كما قدمت الكثير من الإعلانات التجارية.