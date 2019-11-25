"فرصة تانية" لياسمين صبري في رمضان 2020.. إليك التفاصيل

استقرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على السيناريو الذي ستنافس به في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاحها الكبير العام الجاري، بمسلسل "حكايتي".

وتعاقدت ياسمين بشكل رسمي على مسلسلها الجديد في رمضان 2020، والذي يحمل اسم "فرصة تانية"، حيث من المقرر أن تبدأ التحضير للشخصية التي ستلعبها في العمل، خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي لصاحبها تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي وتأليف مصطفى جمال هاشم.

ومن المقرر أن تبدأ ياسمين تصوير دورها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يعقد فيه المخرج جلسات عمل مكثفة مع مسؤولي شركة الإنتاج لاختيار باقي أبطال العمل تمهيدًا لبدء التصوير.

وتألقت ياسمين صبري في رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" الذي لعبت خلاله شخصية مصممة أزياء بدأت من الصفر حتى وصلت إلى العالمية رغم الأزمات التي واجهتها في حياتها ومطاردة أقاربها لها من أجل قتلها للثأر من والدها.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسمين صبري، كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج.

وكانت ياسمين قد أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما كشفت عن مواصفات فتى أحلامها، في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وصرحت بعدها أنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل من أشخاص يريدون الزواج منها.

وقالت ياسمين عن فتى أحلامها: "أريده رجلًا طويلًا ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

وتابعت: "يجب أن يكون هادئًا وراسيًا ومتفتحًا لكل شيء مختلف، ورومانسي ويجب أن يكون حساسًا، وألا يكون (نحنوح وملزق)"،

وأضافت: "أفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس سلبيًا، ولازم يصرف عليا، لإني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني".

وأكّدت أنها تبحث عن هذا الفتى وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشال ميديا.

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