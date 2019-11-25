"الديفا".. صراع وغيرة بين سيرين عبدالنور وبوسي!

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لأول مرة عن الشخصية التي تقدمها في مسلسلها الجديد "الديفا" الذي يعد المشروع الأول لمنصة "شاهد"، والمقرر عرضه بدءًا من 27 نوفمبر الجاري، موضحًة أن المشاهدين سيكتشفون الكثير من حياة الفنانين في هذا العمل.

وقالت سيرين عبدالنور في لقاء متلفز ببرنامج "كلام نواعم" والذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، والتي تشارك معها في المسلسل بإحدى الشخصيات، إنها في حياتها اليومية تتصرف بعفوية وبشكل طبيعي وأن طبيعتها لا تشبه شخصية "الديفا" التي تقدمها.

وأوضحت "سيرين" أن العالم العربي يعرف عن كلمة "الديفا" بأنها النجمة التي يحبها الجميع ويريدون أن تكون تصرفاتهم مثلها، مشيرًة إلى أن العمل به شخصيتين هما: "الديفا" و"ريما"، ولكنها لا تميل في حياتها اليومية لـ"الديفا" ولكنها تشبه "ريما" في كل تصرفاتها الحقيقية مع أسرتها وعائلتها.

وبشأن ربط الجمهور بين شخصيتها في المسلسل وبين ما يعرفونه عنها في الواقع، قالت "عبدالنور": "الجمهور لديه وعي كبير ولا يمكن أن يغير وجهة نظره في شخصيتي لأن هذا تمثيل وألعب كاراكتر وسيرونني المشاهدين في 8 حلقات تمثيل".

وتابعت: "الجمهور صار له سنين يرونني بشخصيتي الحقيقية ولا أعتقد أنه في 8 حلقات سيغيرون أفكارهم عني رغم إني أوقات كتير أنبسط لأنني أوصلت لهم الشخصية بشكلها الحقيقي ولكن مع تجسيدي شخصية جديدة سينسون ما أديته".

وأردفت الفنانة اللبنانية قائلًة أن الانطباع الذي يمكن تركه عند الجمهور بشأن شراسة وقوة الديفا يحتاجه البعض في الواقع لدى بعض الأشخاص في بعض المواقف لأن كل الأشخاص لا يمكن التعامل معهم بشكل الشخصية الطيبة فهناك البعض يعتقدون أن الطيبة ضعف.

وأكدت أن المسلسل به "ريالتي" كونه يتناول العالم الذي تعمل فيه في الحقيقة، لافتًة إلى أن من يشاهدون المسلسل سيرون مشاهد يأخذون حذرهم فيها وأنه هل أي فنانة ربما تتصرف كذلك؟، لأن هناك بعض المشاهد تقمصتها من شخصيات فنية حقيقية لأن كل فنانة "ديفا" بعملها وسيرون كيف تتصرف الفنانة في حال وجود مشكلة أثناء التصوير أو وراء الكواليس.

وعن شعور سيرين عبدالنور، بعد عرض مسلسل "الديفا" عليها قالت إن المتعود على الظهور في التلفزيون يحس عندما يعرض عليه مسلسل سيشاهده الجمهور عبر الإنترنت يقول: "هل لو قبلت هذا العمل واشتغلت فيه هيتشاف، العالم اللي بيحضر التلفزيون هما نفس العالم اللي بيحضروا أونلاين؟"، مردفًة: "الإجابة لأ".

وتابعت: "اليوم كتير مهم على الممثل أن يقوم بالتنويع لأن هناك شريحة من الأشخاص لا يرون التلفزيون ويشاهدون أعمال أونلاين، وهذا شجعني خاصًة أنني من الأشخاص الذين يفرحون أن يتم اختيارهم ليكونوا بداية لمشروع مثل حدث معي في مسلسل (روبي)".

من جانبها تحدثت مهيرة عبدالعزيز عن دورها في المسلسل قائلًة إنها تظهر بنفس شخصيتها كمذيعة وما اختلف عليها فقط هي أنها تظهر على مسرح ولكنها في البرامج تقدمها كحوارية وصباحية وإخبارية.

وأشارت إلى أن هناك مشهد واحد فقط تمثيلي مع الفنانة المصرية بوسي، إلا أنها تعتبر هذه التجربة أفضل من تجربتها التمثيلية في مسلسل "سيلفي" مع الفنان السعودي ناصر القصبي.

فيما قالت الفنانة المصرية بوسي، إن الشخصية التي تقدمها في مسلسل "الديفا" كلها فضول وغريبة عليها تمامًا، موضحًة: "يا عيني (مهيرة) أخذت وش ما يعلم بيه إلا ربنا بس هي دي الشخصية.

وأعرب الفنان السعودي يعقوب الفرحان، عن سعادته بالظهور مع النجمة سيرين عبدالنور وبوسي، حيث يقدم دور "عمر" لكنه يفضل أن يشاهد الجمهور العمل ليحكم عليه، لافتًا إلى أنه لا يظهر كثيرًا في أعمال فنية لكنه يأخذ دور "الحكم" بين بوسي وسيرين بشكل كبير لأن هناك صراع دائم وغيرة بينهما.

يُذكر أن مسلسل "الديفا" تقوم ببطولته سيرين عبد النور والنجم السعودي يعقوب الفرحان والنجمة المصرية بوسي، إضافة إلى الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التي تخوض أولى تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين.