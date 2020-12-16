فضل شاكر إلى السجن لمدة 22 عاماً بسبب هذه التُهم!

ضجت المواقع الإخبارية بخبر صدور حُكم غيابي بالحبس لمدة 22 عاماً على الفنان اللبناني فضل شاكر مع الأشغال الشاقة.

حكمان غيابيان صدرا بحق الفنان اللبناني من المحكمة العسكرية اللبنانية جاء فيه أحدهما السجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية بتهمة التورط في أعمال إرهابية عن طريق تقديم خدمات لوجستية. أما الحكم الثاني فكان عبارة عن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 5 مليون ليرة لبنانية بتهمة تمويل جماعات إرهابية بالأسلحة والذخائر.

فضل كان قد واجه حكمان أيضاً منذ سنوات بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم مشابهة، ومن وقتها قرر الفنان اللبناني الهرب إلى أحد الأماكن التي يصعب فيها دخول القوات الأمنية داخل أحد مخيمات لبنان. أيضاً كان قد أٌشيع خلال الفترة الماضية أنه تسبب بقتل عنصران من الجيش اللبناني.

الفنان اللبناني الذي يعيش بشكل خفي وبعيد عن الأعين كان قد حاول منذ فترة أن يشرح ما حدث معه وتوعد بتسليم نفسه في حال تم تأمين محاكمة عادلة له، وأضاف أنه لا يثق بالقضاء اللبناني.

من جهة أخرى، فضل كان قد أطلق منذ يومين أغنية جديدة حملت عنوان "إبقى قابلني" والتي حقق من خلالها أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر تطبيق يوتيوب.



للمزيد من قسم الترفيه:

إنتقادات لاذعة لـ إبنة رانيا فريد شوقي والسبب فيديوهات راقصة جريئة!

أروى اليمنية تقف في صف حلا الترك ضد والدتها منى السابر...وسر خطير يقلب التوقعات!

مهند الحمدي وسخرية واسعة بسبب مشهد وُصف بـ "الهندي" في مسلسل دفعة بيروت!