فضل شاكر يطرح كليب أغنيته الجديدة (لسه الحالة ماتسُرش)

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أحدث أعماله الغنائية (لسه الحالة ماتسُرش)، عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب).

الأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود أنور، ومن توزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب، حسب موقع مصراوي.

وتتحدث كلمات أغنية ( لسه الحالة ماتسُرش) عن الحب والألم وصدق المشاعر من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الاعمال الغنائية، ومظهراً من مظاهر الغناء الأصيل.

وتقول كلمات أغنية : (لسه الحالة ما تسُرش، ولسه الحالة ماتسُرش .. ولسه الروح بتستناك، مافيش شيء فيا ماتضرش .. وراحت كل حاجة معاك، نسيت الضحكة من يومها .. نايم صاحي بحلم بيك، حياتي البُعد أزمها .. مفتاح الأمل ف ايديك).

من ناحية أخرى، طرح فضل مؤخرا أغنيته الجديدة (ليه) باللهجة الخليجية، عبر موقع (يوتيوب)، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.