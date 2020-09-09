فضيحة تورط فنان مصري شهير مع وزيري في قضية النصب على هيفاء وهبي (تفاصيل)

بين لحظة وأخرى، يتفاجأ الجمهور بالتطورات السريعة والصادمة التي تطرأ على قضية النصب التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من قبل مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وبحسب آخر التحديثات، كشف المحامي ياسر قنطوش وهو الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي عن تورّط الممثل المصري مصطفى خاطر في قضية محمد وزيري، حيث أنه قام هو وأحد الأشخاص بشراء "فيلتين" تملكهما هيفاء في مصر، وتم الشراء بالفعل عن طريق عقود صورية في شهر نيسان الماضي.

وأوضح قنطوش التفاصيل الجديدة في القضية من خلال تصريحات صحفية وقال: " عملية البيع الصورية التي تمت بين وزيري وخاطر وهلال، تمت بفترة الريبة، كما أن النقود التي تم تحصيلها تعد جريمة تبديد وإختلاس وإستيلاء على أموال الغير، مؤكداً على أنه تقدم بإنذارات لشركة العقارات المسؤولة عن الفيلات، وبعض الشكاوى التي تطالب مصطفى خاطر بالتعويض لأن ثمن الفيلا 15 مليون جنيه مصري".

من جهة أخرى، انتهت هيفاء من تصوير دورها في مسلسل "أسود فاتح" والذي يجمعها بالفنان أحمد فهمي والممثل السوري معتصم النهار، وكان العمل من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2020 إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

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