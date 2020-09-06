فضيحة جديدة تجمع محمد وزيري وهيفاء وهبي..ما القصة؟

ما زالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصارع مدير أعمالها السابق محمد وزيري بعد سرقته لمبلغ مالي كبير منها وصل لـ 63 مليون جنيه مصري.
بداية القصة كانت بعد أن قدمت هيفاء وهبي بلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري بتهمة سرقة مبلغ مالي منها وصل إلى 63 مليون جنيه مصري عن طريق استغلال التوكيل الممنوح منها بهدف إيداع أجور المسلسلات والحفلات في حسابها الخاص، إلا أنه خان الأمانة وحول المبالغ المالية لحسابه الشخصي.
وهبي كانت انتصرت في عدة جولات ضد وزيري من بينها إثبات كذب إدعائه بأنها كانت متزوجة منه وصدر الحكم من محكمة الأسرة لصالح وهبي، أما الجولة الثانية فكانت عندما اتجهت لمصر والتقت بنقيب الممثلين "أشرف زكي" بعد أن إدعى وزيري أنها نالت أجرها كامل عن فيلم "أشباح أوروبا" والذي هو من إنتاجه الخاص ليتبين أنه كاذب ولم تنل إلا نصف الأجر من المبلغ الكلي 5 مليون جنيه مصري.
وفي آخر التطورات حول القضية والتحركات الأمنية وزيري تم إحتجازه في المركز الأمني تحت التحقيق منذ حوالي الشهر، وتم تداول صورة منذ مدة على أنها لوزيري من داخل المركز الأمني.
الجديد في الموضوع أنها هيفاء وهبي شاركت أمس مجموعة صور لمجوهرات كانت قد فقدتها منذ حوالي السنة وكانت تظن أنها أضاعت هذه القطع إلا أنها أصبحت متأكدة أنها قد سرقت منها وعلى الأغلب المتهم الرئيسي في ذلك محمود وزيري. وطالبت وهبي الجمهور في حال كانت هذه المجوهرات قد عُرضت عليهم للبيع أن يخبروها ووعدت أن لا تفصح عن إسم المخبر.
الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي تطلب من متابعيها المساعدة في العثور على 14 قطعة من مجوهراتها مسروقة، إذ نشرت عبر خاصية ستوري بـ #إنستغرام 4 صور للمسروقات، معلقة "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريباً"#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/x4qN8DGBnH— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 6, 2020
من جهة أخرى، انتهت هيفاء من تصوير دورها في مسلسل "أسود فاتح" والذي يجمعها بالفنان أحمد فهمي والممثل السوري معتصم النهار، وكان العمل من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2020 إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.
You Will all Remain in my Heart for a long Time🤍❤ المخرج كريم العدل ... ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض ، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي . هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولاول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوي الذ واشطر واهضم واطيب مخرج شفته بحياتي! عشنا 7 شهور مع بعض , بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبناني وما حدا فينا بيعرف التاني وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية! يمكن لانه الوقت الصعب والحلو الي قطعنا فيه كان فيه كل شي، تعبنا سوا واكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا!😂 كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم ، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته ! اذا بدي احكي بدي اكتب كتير لأعبر قديه انا متأثرة اني اتعرفت عليكم وانه انتهت الايام الي كنت شوفكم فيها كل يوم 💔 انا محظوظة اني مرقت بهالتجربة معكم . شُكرا" استاذ صادق الصباح على ثقتك و احتواءك و طيبة أخلاقك. شُكرا" انور الصباح لكرمك وتفهمك. شكرا" هيثم حسني لانك رائع ومبدع واتحملت كتير والاهم دلع الاسبريسو 😁 شكرا" كرو التصوير على تعبكم وسهركم . بودي رح اشتاق لما كانوا بندهولك على صوت عالي بوووودييي! شكرا" يا نانسي يا صديقة قلبي من جوا! شكرا" امين جمال #اسود فاتح قصة حقيقية بتحكي الواقع من خيالك الخلاق الي عرفني على "رانيا" بطلة قصتك! شكرا" كرو الإضاءة على صبركم وتحملكم شكرا" لمهندس الصوت كريم الي من دونك ما الو معنى الحوار😉 شكرا لفريق الديكور والراكورات والحوار وهندسة ااصوت. شكرا لاخواتي ساندرا وعليا و مومو وناسا وطبش وبطة وجريس ونبيل ونسمة ومايك! شكر كبير لفريق الانتاج عالاهتمام والكرم وخصوصا استاذ علي حسن الي دلعني احلا دلع 😋 شكرا" لكل فنجان قهوة انعملي من القلب من احلا بوفيه ؛ لكل شخص كوالي قميص واهتم وتعب معنا! شكرا" عالتفاصيل، عالصبر و عالتشجيع ! شكرا" سوريا ومصر ولبنان 🇸🇾 🇪🇬 🇱🇧 شكرا" لكم جميعا وللكلام تكملة... ❣ كريم العدل برجع بقلك انت غالي! وبالتوفيق لنا جميعا" 🙏 رح اشتقلكن كتير فركش 🎬 💃 #اسود_فاتح
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