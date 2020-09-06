فضيحة جديدة تجمع محمد وزيري وهيفاء وهبي..ما القصة؟

ما زالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصارع مدير أعمالها السابق محمد وزيري بعد سرقته لمبلغ مالي كبير منها وصل لـ 63 مليون جنيه مصري.

بداية القصة كانت بعد أن قدمت هيفاء وهبي بلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري بتهمة سرقة مبلغ مالي منها وصل إلى 63 مليون جنيه مصري عن طريق استغلال التوكيل الممنوح منها بهدف إيداع أجور المسلسلات والحفلات في حسابها الخاص، إلا أنه خان الأمانة وحول المبالغ المالية لحسابه الشخصي.

وهبي كانت انتصرت في عدة جولات ضد وزيري من بينها إثبات كذب إدعائه بأنها كانت متزوجة منه وصدر الحكم من محكمة الأسرة لصالح وهبي، أما الجولة الثانية فكانت عندما اتجهت لمصر والتقت بنقيب الممثلين "أشرف زكي" بعد أن إدعى وزيري أنها نالت أجرها كامل عن فيلم "أشباح أوروبا" والذي هو من إنتاجه الخاص ليتبين أنه كاذب ولم تنل إلا نصف الأجر من المبلغ الكلي 5 مليون جنيه مصري.

وفي آخر التطورات حول القضية والتحركات الأمنية وزيري تم إحتجازه في المركز الأمني تحت التحقيق منذ حوالي الشهر، وتم تداول صورة منذ مدة على أنها لوزيري من داخل المركز الأمني.

الجديد في الموضوع أنها هيفاء وهبي شاركت أمس مجموعة صور لمجوهرات كانت قد فقدتها منذ حوالي السنة وكانت تظن أنها أضاعت هذه القطع إلا أنها أصبحت متأكدة أنها قد سرقت منها وعلى الأغلب المتهم الرئيسي في ذلك محمود وزيري. وطالبت وهبي الجمهور في حال كانت هذه المجوهرات قد عُرضت عليهم للبيع أن يخبروها ووعدت أن لا تفصح عن إسم المخبر.

الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي تطلب من متابعيها المساعدة في العثور على 14 قطعة من مجوهراتها مسروقة، إذ نشرت عبر خاصية ستوري بـ #إنستغرام 4 صور للمسروقات، معلقة "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريباً"#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/x4qN8DGBnH — 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 6, 2020

من جهة أخرى، انتهت هيفاء من تصوير دورها في مسلسل "أسود فاتح" والذي يجمعها بالفنان أحمد فهمي والممثل السوري معتصم النهار، وكان العمل من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2020 إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

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