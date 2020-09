فضيحة جديدة تجمع محمد وزيري وهيفاء وهبي..ما القصة؟

You Will all Remain in my Heart for a long Time🤍❤ المخرج كريم العدل ... ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض ، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي . هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولاول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوي الذ واشطر واهضم واطيب مخرج شفته بحياتي! عشنا 7 شهور مع بعض , بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبناني وما حدا فينا بيعرف التاني وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية! يمكن لانه الوقت الصعب والحلو الي قطعنا فيه كان فيه كل شي، تعبنا سوا واكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا!😂 كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم ، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته ! اذا بدي احكي بدي اكتب كتير لأعبر قديه انا متأثرة اني اتعرفت عليكم وانه انتهت الايام الي كنت شوفكم فيها كل يوم 💔 انا محظوظة اني مرقت بهالتجربة معكم . شُكرا" استاذ صادق الصباح على ثقتك و احتواءك و طيبة أخلاقك. شُكرا" انور الصباح لكرمك وتفهمك. شكرا" هيثم حسني لانك رائع ومبدع واتحملت كتير والاهم دلع الاسبريسو 😁 شكرا" كرو التصوير على تعبكم وسهركم . بودي رح اشتاق لما كانوا بندهولك على صوت عالي بوووودييي! شكرا" يا نانسي يا صديقة قلبي من جوا! شكرا" امين جمال #اسود فاتح قصة حقيقية بتحكي الواقع من خيالك الخلاق الي عرفني على "رانيا" بطلة قصتك! شكرا" كرو الإضاءة على صبركم وتحملكم شكرا" لمهندس الصوت كريم الي من دونك ما الو معنى الحوار😉 شكرا لفريق الديكور والراكورات والحوار وهندسة ااصوت. شكرا لاخواتي ساندرا وعليا و مومو وناسا وطبش وبطة وجريس ونبيل ونسمة ومايك! شكر كبير لفريق الانتاج عالاهتمام والكرم وخصوصا استاذ علي حسن الي دلعني احلا دلع 😋 شكرا" لكل فنجان قهوة انعملي من القلب من احلا بوفيه ؛ لكل شخص كوالي قميص واهتم وتعب معنا! شكرا" عالتفاصيل، عالصبر و عالتشجيع ! شكرا" سوريا ومصر ولبنان 🇸🇾 🇪🇬 🇱🇧 شكرا" لكم جميعا وللكلام تكملة... ❣ كريم العدل برجع بقلك انت غالي! وبالتوفيق لنا جميعا" 🙏 رح اشتقلكن كتير فركش 🎬 💃 #اسود_فاتح

