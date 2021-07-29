فوز العتيبي تكشف أن المجرم رشاش ولد عمها.. وتعلم قصته من العمر الـ4!

ما يزال مسلسل " رشاش " يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة، لذلك يحاول النجوم والمشاهير إلصاق أسمائهم من أجل تحقيق مزيدًا من الشهرة.

ادعت الناشطة السعودية المثيرة للجدل فوز العتيبي أن المجرم رشاش بن سيف العتيبي، الذي أقدم على عمليات سرقة ونهب، هو ابن عمها، فحينما سألتها إحدى متابعاتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" حول صلة القرابة التي تجمعها بـ"رشاش"، أجابت: "ولد عمي".

وأشارت أن الكثيرين لا يعرفون حقيقة القصة، وقالت: " كتير كتير ناس ما يدرون شنو القصة... نحن ندري شنو... أنا من لما كنت صغيرة عمري 4 سنين أهلي كانوا يحكولي... واعرف القصة من قبل المسلسل وكتير أشياء مو صحيحة قاعدة تنحكى".

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق على ادعائها، فكتب أحدهم: "كل البنات في تيك توك يقولون ولد عمي رشاش ياكثر بنات عمك يا رشاش".

وتساءل آخر: "شلون ولد عمك وانتِ روقيه وهو شيباني من برقا".

وكتب أحدهم: "هي ما تعرف تلفظ اسمه صح،، وتقول من عمرها اربع سنوات تعرف قصته".

من هو رشاش الذي يتناول المسلسل قصته؟

هو رشاش بن سيف العتيبي من مواليد سبتمبر 1960، اشتهر كقاطع طريق، بدأ عملياته الإجرامية في منتصف الثمانينيات ليكون بعدها عصابة خاصة به.

قام رشاش مع عصابته بالعديد من عمليات السرقة والنهب وقطع الطريق، وتم القبض عليه وعلى أفراد العصابة كاملة، وحكم عليه بالاعدام وتم تنفيذ الحكم عام 1989.

قصة مسلسل رشاش وأبطاله

ويتناول مسلسل رشاش قصة المجرم رشاش الشيباني وهو مجرم سعودي اشتهر بممارسة نشاطاته الإجرامية البشعة من قتل وتهريب للمخدرات خلال فترة الثمانينيات.

ويتناول المسلسل المراحل الإجرامية في حياة رشاش، من اللحظة التي دخل بها عالم الجريمة حتى لحظة القبض عليه وإعدامه، وسيركز العمل بشكل خاص على قصة الضابط “فهد” الذي سعى للقبض على رشاش والايقاع بعصابته كاملة

والعمل من تأليف توني جوردن، وشارك في كتابته سهى آل خليفة، وهو من اخراج كولين توج.