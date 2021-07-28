سيرين عبد النور تتغزل بنجم رشاش.. ماذا بشأن ليلى اسكندر؟!

تصدر مسلسل "رشاش" محرك البحث غوغل، حيث يؤدي يعقوب الفرحان دور بطولته، ومنذ ذلك الحين وأصبح نجوم العمل موضع حديث الصحافة ووسائل الإعلام؟

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد قديم مُثير للجدل يجمع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والممثل السعودي يعقوب الفرحان في مسلسل "الديفا".

ويظهر في الفيديو المقتطع من المسلسل مغازلة سيرين عبد النور ليعقوب الفرحان وتقبيلها إياه عن بعد، ويمكننا سماعها تقول: "شفت لو ما كنت انت مزوَّج، لكنت أكيد انغرمت فيك".

واعتقد رواد مواقع التواصل أن الفيديو من مقابلة تلفزيونية جمعت الثنائي، فانهالوا لخانة التعليقات وانتقدوا حركة سيرين عبد النور باعتبار يعقوب الفرحان متزوِّج من الممثلة "ليلى اسكندر"، فعلَّق أحدهم: "الحين زوجه بتاكلها أكل ما ترضى ع زوجها".

وكتب آخر: "عاد من زينه ولا هي متزوجه ما استحت تسوي الحركات هذي".

وعلَّق آخر مستهجنًا: "وانتي مجوزه عادي يعني المشكلة بس هو ازواجهن شياكلون؟".

وكتب آخر: "حركة مو لائقة لان معروف عن الخليج مو مثل بلدان لبنان يتقبلوا كان لازم تكون اركز بهل حركات البايخة"

قصة مسلسل الديفا

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق حول “الديفا ريما” التي تلعب دورها سيرين عبد النور التي خفتت أضواء الشهرة من حولها وأصبح وجودها يقتصر على ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تنضم لعضوية لجنة تحكيم لبرنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوي اللجنة أيضًا. ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

وأشار عبد النور أن هناك احتمال كبير أن يكون هناك جزء ثان من “الديفا”، وقد تعطى بعض الأفكار التى وقعت معها فى حياتها الحقيقية فى حال سمح القائمون على المسلسل بذلك.

أحداث مسلسل رشاش

تدور أحداث المسلسل المستوحى من قصة حقيقية في ثمانينات القرن الماضي، حيث تتبع قصة رجل عصابات يدعى "رشاش" بدءًا من دخوله عالم الجريمة انتهاءً بالإيقاع به، إذ يعمل ضاب شاب ومتفاني يدعى "فهد" في تكريس جهوده وقوته لإلقاء القبض على رشاش وتفكيك عصابته وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي تتضافر جهودها لتتبعهم والتصدي لتحركاتهم القادمة.

ويتميَّز المسلسل بقيمته الإنتاجية العالية، ومشاركة أسماء عالمية في صناعته إلى جانب طاقم تمثيل سعودي محترف.

وقد أشرف على عملية التصوير ومشاهد الأكشن مدير التصوير العالمي "لوك برايان"، الذي شارك في عمليات إنتاج شهيرة مثل: " "I Hate Suzie"،"The Reckoning"، "Urban Myths"،"Sliced"،"Dead Pixels"، "Chewing Gum"، وغيرها.