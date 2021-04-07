فوز الفهد تحتفل بعد رفع الحظر عن أموالها في قضية غسيل الأموال وتوجه رسالة حادة للشامتين

أطلت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد بوجه يملأه الفرح والسرور على متابعيها، وظهرت في مقطع فيديو تعبّر فيه عن سعادتها بقرار برفع الحظر عن أموالها في قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت التي شغلت الرأي العام في فترة سابقة.

وقالت فوز الفهد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي: "الحمد لله على الأخبار الحلوة الي إحنا بنشوفها، من البداية أنا كنت متفائلة، وحابة أشكر كل الناس اللي وقفوا معاي وشجعوني من البداية، من أهل من عملاء من شركات، وأي شخص بتربطني بيه علاقة، والناس اللي كانوا دايماً بيشجعونا".

وأضافت: "حابة أشكر النيابة العامة على تعاملهم الراقي ويعطيكم ألف عافية، ويارب الأيام الجاية كلها حلوة، وأنا ما قدرش أقفل هذه المرحلة من حياتي، وأتمنى كل زملائي يوصلهم أخبار حلوة، بس مع الفرحة والتعليقات، برضه بفتكر الناس اللي طلعت وأتكلمت بكلام وايض وايض يخوف، لكن هل فيه حد من الناس اللي طلعوا اتكلموا هيطلع يعتذر".

وكان النائب العام الكويتي قد أصدر قرارًا برفع التحفظ عن أموال وحسابات عدد من المشاهير الذين تورطوا في قضية غسيل الأموال في الكويت مثل فوز الفهد وحليمة بولند ودانة الطويرش وجمال النجادة وغيرهم.

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن رفع التحفظ على أموال مشاهير الكويت لا يعني سقوط التهم عنهم، وإنما قد يكون تمهيد لحفظ القضايا التي أثيرت من يوليو 2020.

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