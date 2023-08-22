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فيديو كليب (في داهية): أحدث أعمال حسن شاكوش و عمر كمال الفنية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 01:22
حسن شاكوش و عمر كمال
حسن شاكوش و عمر كمال

طرح نجوم المهرجانات عمر كمال و حسن شاكوش أحدث أعمالهما الغنائية بعنوان (في داهية) بطريقة الفيديو كليب، عبر موقع (يوتيوب).

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وجاء طرح الأغنية بعد تأجيل لمدة أسبوع كامل بسبب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة حيث كتب المغني عمر كمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك): (احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها لبعد أيام العزاء.)

وأغنية (في داهية) من كلمات إسلام المصري و محمد حسني، ألحان عمر كمال و ناصر بيتس، وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج أشرف رمضان.

فى دا

كلمات دالة:حسن شاكوشعمر كمال

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