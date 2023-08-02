حسن شاكوش و عمر كمال يطرحان جديدهما (إنتي الترند)

البوابة-طرح نجوم المهرجانات المطرب حسن شاكوش و عمر كمال، أغنيتهما الجديدة بعنوان (إنتي التريند)، التي تعاونا فيها مع الموزع الموسيقي إسلام ساسو.

أغنية (إنتي التريند) من كلمات سامح الكومي، الحان خالد سلطان، وتم طرح الأغنية عبر القناة الخاصة بإسلام ساسو على (يوتيوب).

و تقول كلمات الأغنية: (لفيت العالم حتة حتة ملاقتش منك اي واحدة ملهمش وجود انتي الملخص والإفادة بترفعي هرمون السعادة بتعلي المود سكر بتسكري ياللي بتسكري والعقل يدوخ جامدة ومتميزة خبرة ومدرسة وبجد صاروخ عالية ومش عادية ومية مية وحلوه موت أجمل واحدة هي واحلي شكل واحلي عود انتي الترند انتي البراند انتي اللي يمشي وراكي جارد)

وتقول