فيفي عبده في أول ظهور لها بالضمادات بعد عمليتها الجراحية!

تغيَّبت الفنانة المصرية فيفي عبده عن مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر رمضان المبارك بسبب خضوعها لعملية جراحية خطرة.

أول ظهور لفيفي عبده

بعد أسابيع من الغياب ودخولها المشفى، أطلَّت فيفي عبده على جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ونشرت مقطع فيديو تظهر فيه على ما يبدو مستلقيةً على السرير بينما رأسها ملفوف بضمادات بيضاء، ولم تضع على وجهها أي مستحضرات تجميلية.

وقالت عبده: "يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا وحشتوني جدًا وكل سنة وانتو طيبين، طبعًا اتنو عارفين اني كنت عمله عملية، ودلوقتي بتعافى بعد العملية يعني بتأهل بعد العملية."

وشكرت عبده كل من دعا لها واطمأن على صحتها، وطلبت منهم الحرص على صحتهم وسط انتشار فيروس كورونا.

شائعة دخولها العناية المركزة

وقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات تفيد أن الفنانة المصرية في العناية المركزة، لكنها خرجت عبر فيديو لنفي الشائعات، وقالت: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة".

فيفي عبده والموسم الرمضاني

غابت عبده عن الموسم الرمضاني الحالي ولم تتواجد في أي عمل أو حتى برنامج على خلاف السنة الماضية عندما شاركت بتقديم برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" والذي حقق نجاح كبير ضمن استضافة العديد من النجوم من بينهم "أحمد زاهر، زينة، نجلاء بدر، أحمد فهمي، حسن الرداد" وغيرهم.