فيفي عبده بالحجاب وبوجه مُتعب من داخل غرفة العمليات..شاهدوا!

تحتفل غداً النجمة المصرية فيفي عبده بعيد ميلادها الـ 68، إلا أنها هذه المرة لا تتواجد برفقة عائلتها بعد دخولها للمستشفى منذ عدة أيام بسبب خطأ طبي.

فيفي كانت قد أطلت منذ مدة بفدية تؤكد أخبار دخولها للمستشفى بسبب خطأ طبي وتابعت أنها خضعت لعملية جراحية من دون الكشف أين تحديداً لكنها أكدت أن الإبرة الخاطئة التي أخذتها كانت في منطقة "الظهر".

الإحتفالات بعيد ميلاد فيفي كانت قد بدأت منذ ساعات مع الممثلة المصرية بوسي شلبي التي شاركت صُورة برفقة فيفي من داخل المستشفى، وكانت الأخيرة ترتدي الحجاب والتعب واضحاً على وجهها. المشاهير ورواد السوشال ميديا بدورهم تمنوا الشفاء العاجل لـ فيفي وأن تعود لحياتها القديمة بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن فيفي عبده منذ قبل حوالي الشهر كانت قد نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، موجهةً رسالة إلى متابعيها ومحبيها تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة….وجاء في الفيديو تحديداً "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة".

فيفي عبده والموسم الرمضاني

عبده غابت عن الموسم الرمضاني الحالي ولم تتواجد في أي عمل أو حتى برنامج على خلاف السنة الماضية عندما شاركت بتقديم برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" والذي حقق نجاح كبير ضمن استضافة العديد من النجوم من بينهم "أحمد زاهر، زينة، نجلاء بدر، أحمد فهمي، حسن الرداد" وغيرهم.



للمزيد من قسم الترفيه:

نسرين طافش تتغزل بـ حبيبة طارق العريان...وتوجه لطشة لـ ياسمين صبري!

متعب الصقار لم يفقد حياته بسبب المرض..تفاصيل صادمة وشبهة جنائية!!

محمد رمضان يُورط عمرو دياب ودينا الشربيني بقصة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر!